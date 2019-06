La plantilla del almacén que abastece a Primark en España inicia una huelga indefinida

Los alrededor de 300 empleados del almacén de Primark en Torija (Guadalajara), el único de la multinacional textil irlandesa en España y que da servicio a toda la Península, están convocados desde este lunes a una huelga indefinida, después de tres días de paros tras los que no se ha logrado un acuerdo con la empresa. El conflicto tiene su origen enlas condiciones de trabajo de los sábados, regidas por un acuerdo que expira el próximo día 30 y que la empresa tiene intención de modificar.

Según ha explicado a EL PAÍS, José Álvaro García, presidente del comité de empresa y miembro de UGT, alrededor de un 90% de la plantilla, compuesta por 150 trabajadores fijos y unos 140 contratados a través de empresas de trabajo temporal (ETT) han secundado el paro este lunes, después de que en las tres jornadas anteriores el seguimiento fuese menor entre los eventuales, alrededor del 70%. Ante la falta de respuesta de la empresa tras los paros del jueves, viernes y sábado, la huelga ha escalado y las tres jornadas de paro precedentes se han convertido este lunes en una huelga indefinida.

“Aguantaremos lo que haga falta”, ha asegurado García, denunciando que DHL no se ha sentado a negociar. La empresa de transporte sostiene, en cambio, que desde marzo ha mantenido nueve reuniones con los representantes de los trabajadores sobre el asunto. García, no obstante, cree que las empresas no tardarán mucho más en sentarse a negociar, puesto que las tiendas de la compañía irlandesa ya están empezando a estar desabastecidas. El PAIS se ha puesto en contacto con la multinacional irlandesa para corroborar esta información, sin respuesta por el momento. El almacén de Torija, de unos 90.000 metros cuadrados, suministra a las 57 tiendas de Primark en España y Portugal.

Según ha explicado García y ha confirmado DHL, el conflicto se origina por las condiciones de trabajo los sábados. El convenio actual, que expira el próximo 30 de junio, fija que un empleado puede trabajar un máximo de 14 sábados al año (y no más de dos al mes), extremo que ha confirmado DHL. Por cada uno trabajado, el trabajador recibe en compensación 1,25 días libres. Y a partir del decimocuarto sábado trabajado, se han de abonar horas extra, con un máximo de 80 horas anuales. Según García, la empresa pretende establecer nuevas condiciones de forma que aumentaría a 24 el número de sábados anuales y se rebajaría a un día la compensación por sábado trabajado, que sólo se podría disfrutar en martes, miércoles o jueves, anulando así la posibilidad de enlazar esos días libres con el fin de semana.

Por su parte, DHL Supply Chain, la filial de la que depende la nave de Torija, señala que “cumple estrictamente con el convenio colectivo de aplicación en la plataforma, que es el de operadores logísticos de Guadalajara” y afirma que los sábados son días “laborales normales” en los que “se gestionan volúmenes similares a los gestionados el resto de los días de la semana”. Confirma además que el acuerdo actual, vigente desde hace cuatro años, contempla un máximo de 14 sábados al año y defiende que “se trata de un acuerdo que mejora de manera sustancial las jornadas de trabajo prevalentes en el sector retail (minorista) en el que se enmarca el cliente al que se presta servicio desde esta plataforma”, es decir, Primark. Aunque no ha confirmado si pretende modificar dicho acuerdo, sí niega que pretenda “recortar derechos”, sino, “muy al contrario, adoptar medidas de flexibilidad en beneficio de los trabajadores”, y sale al paso de algunas informaciones que aseguran que pretende que los empleados trabajen los sábados y festivos.

García ha señalado que la empresa por el momento se ha negado a sentarse a negociar con los trabajadores, mientras que la empresa de transporte afirma que “siempre” ha mostrado su buena fe negociadora y que hará “todos los esfuerzos posibles para llegar a una solución negociada con el Comité de Empresa de la plataforma de Torija”.