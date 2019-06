La Junta de Accionistas de PRISA aprueba por amplia mayoría todas las propuestas del consejo

La Junta General de Accionistas de PRISA, editor de EL PAÍS, celebrada hoy en Madrid, ha respaldado por amplia mayoría, superior al 95%, los acuerdos propuestos por el consejo de administración: aprobación de la cuentas y de la gestión del pasado ejercicio, modificación de la política de retribuciones y de dos artículos de los estatutos sociales, delegación para ampliar capital y el nombramiento y reelección de consejeros.

En relación a este último punto, Béatrice de Clermont-Tonnerre ha sido nombrada nueva consejera independiente y los consejeros Dominique D´Hinnin y Roberto Alcántara renovados en sus cargos, con la categoría de independiente y dominical respectivamente.

Tras estos nombramientos, el consejo de PRISA cuenta con dos mujeres, avanzado en el objetivo de alcanzar al menos un porcentaje del 30% en el próximo ejercicio 2020. Del total de trece consejeros, seis son independientes, uno con la categoría de “otro externo”, cinco dominicales y uno ejecutivo.

Asimismo, el consejo de administración ha aprobado nuevas incorporaciones a las comisiones del consejo, cuya composición resultante es la siguiente: la Comisión Delegada estará presidida por Javier Monzón y los vocales serán Javier de Jaime, Sonia Dulá, Manuel Mirat, Josep Oughourlian y Manuel Polanco;

La Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento será presidida por Dominique D´Hinnin, en tanto que los vocalías serán desempeñadas por Amber Capital (representada por Fernando Martínez) y Sonia Dulá. Por último, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo estará presidida por Sonia Dulá y los vocales serán Dominique D´Hinnin, Javier Gómez-Navarro y Joseph Oughourlian.

El papel del consejo

El presidente de PRISA, Javier Monzón, resaltó el papel que juega y de la actividad que ha de desarrollar un consejo, y la importancia de la figura del consejero delegado del grupo, Manuel Mirat. . “Lo que constituye, y debe constituir cada día más, la actividad central del consejo se resume en dos conceptos: estrategia y equipo”, señaló.

Tras detallar ambos, Monzón profundizó más en la función del órgano que preside: “No hay empresa sin empresario. En una empresa como la nuestra, de propiedad dispersa, el titular de la función empresarial, el empresario, debe ser el primer ejecutivo. El consejo supervisa, tutela y acompaña, pero no puede ser quien desarrolle esta función directamente”. “Puedo asegurarles –continuó- que PRISA es hoy una empresa con empresario. Manuel Mirat tiene las capacidades y el potencial para cumplir muy bien esta función”

El presidente explicó que “el consejo ha mantenido un empeño especial en mejorar nuestro gobierno corporativo y nuestros procesos de toma de decisiones, que no son sino el marco necesario para poder llevar a cabo nuestra función principal, ésa a la que me he referido, con fluidez y eficacia”.

“Hemos hecho”, prosiguió, “una revisión y reforma en profundidad de nuestras reglas de gobernanza, donde hemos registrado una mejora sustancial, como hemos venido informado públicamente y como se refleja en el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018”.

Javier Monzón destacó la insuficiente representación de mujeres en el consejo de administración y el compromiso de aumentar su presencia hasta alcanzar un nivel de al menos el 30% en el próximo ejercicio.

En el transcurso de la junta, el consejero delegado y primer ejecutivo del grupo, Manuel Mirat, hizo repaso a las medidas adoptadas a lo largo del último año y medio, como la ejecución de dos ampliaciones de capital por un valor global de 763 millones de euros; el acuerdo de reestructuración de la deuda, que recoge la extensión del vencimiento de la misma hasta finales de 2022, y la adquisición del 25% de Santillana, una operación que refuerza la estrategia de PRISA en la educación, al tiempo que representa una oportunidad de creación de valor para los accionistas.

También resaltó la obtención de calificación crediticia por parte de las principales agencias de rating, que fue mejorada tras la operación de Santillana; la culminación de un plan de eficiencia que ha generado un ahorro de 48,5 millones en un solo año, cuando el objetivo inicial era de 40 millones en tres ejercicios, y la ejecución de más de un tercio del plan de desinversiones en activos no estratégicos, cuantificado en 60 millones en tres años.

Mirat insisitó en la instauración de un provechoso clima de paz social interno de paz social en el grupo, la mejora de los productos editoriales, que están dando resultado como demuestran diferentes indicadores.

Posteriormente, el directivo repasó los grandes números de 2018, que PRISA cerró con crecimiento en todos los negocios, unos ingresos de 1.280 millones y un Ebitda ajustado de 276 millones, lo que significa un incremento del 10% en moneda local respecto al ejercicio precedente. La generación de caja fue positiva por 42 millones de euros y la deuda neta se situó a finales de 2018 en 929 millones frente a 1.422 millones a diciembre de 2017.

La transformación digital

Mirando al futuro, el primer ejecutivo de PRISA manifestó su convencimiento “de que tenemos una ocasión única si aprovechamos las oportunidades que ofrecen la transformación digital y el posicionamiento y reputación de nuestros productos en España y Latinoamérica”. “Estas son las palancas claves –continuó- para desarrollar la estrategia de PRISA, que pasa por crear un gran proyecto transversal, único y global de educación, entretenimiento e información general, económica y deportiva”.

Entrando al detalle por áreas de negocio, Mirat explicó que en el área de Educación, la apuesta es el desarrollo de los sistemas de enseñanza digital o suscripción en América Latina. “Queremos acelerar especialmente nuestro crecimiento en Brasil, sin olvidar los otros países de la región. Santillana ha sido el único jugador relevante en América Latina que ha sabido desarrollar los sistemas de enseñanza fuera de Brasil, construyendo una plataforma escalable que a día de hoy está presente en 15 países y que cuenta con más de 1,4 millones de alumnos repartidos en más de 3.000 escuelas”, dijo.

Los objetivos de PRISA Noticias, en opinión del consejero delegado del grupo, “se centran en robustecer el modelo de negocio de publicidad digital, así como el asentamiento de las bases para la puesta en marcha de un modelo de suscripción. Nuestro foco es y será nuestro lector, quien nos exige rigor y veracidad, y al que respetamos y escuchamos”

En cuanto a PRISA Radio, su futuro pasa por convertirse en el mayor productor y distribuidor mundial de audio en español. “Es evidente que ha llegado el momento del audio, porque es el único formato realmente compatible con la economía del tiempo y con las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías en este terreno”, consideró.

Mirat destacó, además, que “Media Capital sigue mostrándose como un activo muy sólido, líder en un mercado tan competitivo como es el de la televisión en Portugal y con una fuerte generación de ingresos, Ebitda y caja”.

El consejero delegado del grupo hizo especial hincapié en el compromiso que PRISA tiene con la sociedad. “Más allá de visiones cortoplacistas, nuestra estrategia debe integrar objetivos como el desarrollo y bienestar de nuestros profesionales y la sostenibilidad de nuestra empresa a largo plazo. En estos momentos de transformación y de confusión es cuando la sociedad necesita un auténtico referente. Una guía. Un camino. Es ahí donde está la misión de un grupo como PRISA”, señaló Mirat.

Y concluyó: “Somos un grupo comprometido con la educación y con la información de calidad, veraz, independiente y responsable. Somos un grupo comprometido con el reto de contribuir al desarrollo y al progreso de las personas y de la sociedad en todos y cada uno de los países en los que estamos presentes”.