La CNMC multa con 20,9 millones a Logista por participar en un supuesto pacto de precios con las tabaqueras

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 20,9 millones al Grupo Logista, según ha comunicado la propia compañía hoy en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según esta comunicación, Logista ha recibido hoy mismo la notificación de la sanción. En una resolución de 10 de abril de 2019 la CNMC "declara su participación en un supuesto intercambio de información entre determinados fabricantes de tabaco". Los hechos serían relativos a las ventas de cigarrillos desde el año 2008 y hasta 2017. Logista facilitó información sobre las ventas agregadas a nivel provincial. La empresa subraya que "esta información no es sensible, ni tiene efectos en la competencia entre los fabricantes".

La CNMC anunció en junio de 2017 la apertura de un expediente sancionador contra las cuatro grandes tabaqueras que controlan el 96% del mercado de cigarrillos en España (Philip Morris, Altadis, Japan Tobacco International y British American Tobacco) y la distribuidora Logista por pactar precios. Según aseguró entonces, podría conllevar multas de hasta el 10% de su volumen de negocios. La comisión afirmaba también que se había marcado un plazo de 18 meses para instruir el expediente y tomar una decisión.

Según asegura Logista, "la CNMC ha considerado que tal conducta es constitutiva de una infracción prohibida" por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La CNMC "expresamente considera que la conducta en cuestión no tenía por objeto restringir la competencia", subraya Logista. "Por lo tanto, dicha conducta no puede calificarse como un cártel", añade. "La CNMC no prueba, ni demuestra, que la información sobre ventas de Logista haya producido los supuestos efectos restrictivos de la competencia entre fabricantes que se le atribuyen", concluye.

Logista anuncia en su comunicación que va a presentar un recurso ante la Audiencia Nacional.