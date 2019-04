Vodafone agita el mercado con las primeras tarifas de móviles con llamadas y gigas ilimitados

Vodafone quiere remontar el vuelo y dar la batalla en todos los terrenos con una oferta basada en la flexibilidad y la capacidad de elección del cliente. Si la semana pasada presentaba su oferta a la carta de televisión, la operadora anunció hoy sus nuevas tarifas móviles sin límite de llamadas ni de gigas de datos, las primeras en el mercado español que se pueden contratar por separado o junto a un plan convergente de Internet fijo con fibra en el hogar. De esta forma, revoluciona el mercado con una tarifa plana de datos en móvil que responde al consumo creciente de vídeo en los smartphones, desplazando al televisor.

Esta es la principal diferencia respecto a la tarifa que lanzó Yoigo hace un año (Fibra 600 + La Sinfín GB), que ofrece datos y llamadas ilimitados en el móvil pero obliga a contratar esa tarifa junto con banda ancha fija por fibra de 600 megabits por segundo (Mbps).

La nueva oferta comercial de Vodafone incluye tres tarifas móviles ilimitadas, que varían de precio según la velocidad de descarga. Así, la denominada Ilimitada incluye datos móviles sin límite con 2Mbps de velocidad por 40,99 euros al mes. Es la tarifa adecuada para, por ejemplo, redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, música online o correo electrónico. También incluye 16 GB al mes en roaming de datos en Europa y EE UU.

La tarifa Ilimitada Súper cuenta con datos móviles ilimitados con velocidad de navegación de 10Mbps por 45,99 euros, y es adecuada para disfrutar de video y música online en alta calidad o uso avanzado de redes sociales y apps. También incluye 17GB de datos en roaming.

Nuevas tarifas ilimitadas de Vodafone solo móvil.

La tercera, denominada Ilimitada Total, está diseñada para los clientes que quieren disfrutar de los servicios móviles con la “máxima velocidad 4G” por 49,99 euros al mes. Así podrán acceder a apps de juego online, descargar y subir archivos de gran tamaño o ver videos en alta calidad -UltraHD ó 4K-. También incluye 19 GB al mes en roaming de datos.

Planes convergentes

Las tarifas móviles se pueden unir a planes convergentes con dos velocidades de fibra (600 Mbps o 1 Gbps). Así, con 600 Mbps, la tarifa One ilimitado cuesta 69,99 euros al mes; la One Ilimitada Súper, 84,99 euros y la One ilimitada Total, 99,99 euros. Además, los clientes con datos ilimitados y máxima velocidad 4G+ podrán disfrutar de fibra a 1Gbps (con el servicio Vodafone Super WiFi incluido) por 109,99 euros al mes.La tarifa de Yoigo con gigas infinitos y fibra de 600 Mbps cuesta 79 euros, tras dos sucesivas rebajas de 10 euros cada una desde su lanzamiento hace un año.

Los clientes de móvil que no requieran tarifas ilimitadas dispondrán de dos planes con 3 y 6GB al mes, por 19,99 euros y 29,99 euros al mes respectivamente. En el caso de los paquetes convergentes, los clientes que no requieran datos ilimitados en el móvil podrán elegir entre dos tarifas, con 3 y 6GB/mes, respectivamente, y fibra a 100Mbps simétricos, por 47,99 y 57,99 euros al mes, respectivamente.

“Este es el momento adecuado para introducir los planes de precios ilimitados en el mercado español: los clientes utilizan cada vez más aplicaciones intensivas en datos, la evolución de la tecnología móvil está acelerando el proceso y en Vodafone contamos con la mejor red móvil para hacerlo posible”, ha señalado hoy Andrés Vicente, director General de la Unidad de Negocio de Particulares de Vodafone España.