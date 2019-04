Vodafone elimina la cuota básica de su servicio de TV y lo sustituye por una oferta a la carta

Vodafone quiere seguir danto la batalla de la televisión centrándose en el cine y las series, una vez que ha renunciado a partir de la temporada que viene al fútbol. Para hacer más atractiva su oferta, la operadora no obligará como hasta ahora a pagar una cuota mínima mensual por acceder a su oferta de televisión, sino que dividirá su servicio Vodafone TV en cinco paquetes temáticos mde series y cine (Seriefans, Serielovers, Cinefans, Documentales y Peques) que se podrán contratar independientemente desde 5 euros hasta 16 euros, dependiendo del paquete adquirido.

Con esta nueva forma de contratación, que entrará en vigor el próximo 14 de abril, tanto los actuales como los nuevos clientes de Vodafone obtendrán ahorros considerables ya que no tendrá que contratar un paquete básico como hasta ahora, que cuesta 12, 18 y 24 euros, en sus tres modalidades.

Vodafone también ha anunciado el lanzamiento de Starzplay, la nueva plataforma de series como Torchwood, Ash vs. Evil Dead, American Gods, Counterpart y Outlander, entre otras.Además, la oferta de Amazon Prime Vídeo se integrará en el descodificador de Vodafone TV antes del verano.

"Los clientes pueden contratar de forma independiente y de acuerdo con sus preferencias, lo que les permitirá diseñar una experiencia de televisión más flexible y pagar solo por lo que realmente quieren ver. Tenemos la mejor oferta a un precio muy competitivo", señaló hoy en rueda de prensa, Ignacio García Legaz, responsable de Vodafone TV,

Canales de series y cine

El Pack Seriefans cuesta 10 euros al mes, e incluye todas las series de HBO España, Foxnow y AXN Now, TNT, Calle 13, Comedy Central, Cosmo, Syfy, XTRM, Fox, Fox Life, AXN, AXN White y AMC. También centrado en las series, peor más completo está Pack Serielovers, que incluye todas los contenidos de Seriefans y además las series de Starzplay y Movistar Series por 16 euros al mes.

Para los amantes del cine, el Pack Cinefans, por 12 euros al mes, incluye un catálogo con miles de películas de todos los géneros disponibles bajo demanda: desde los clásicos de TCM y Somos, Dark y Canal Hollywood a los últimos estrenos en Movistar Estrenos y todo el cine independiente de Filmin.

El Pack Documentales, por 8 euros al mes, incluye todos los contenidos sobre documentales y entretenimiento de ciencia, aventura, historia, naturaleza, viajes, tanto en contenido bajo de demanda como en los canales especialistas (Historia, Odisea, Discovery Channel, National Geographic+, National Geographic, National Geographic Wild, Viajar, Crimen e Investigación, FunBox , Insight UHD, Blaze, My Zen TV, Stingray Festival4K, Slow Channel 4K, Canal Cocina, Decasa, MTV, My MTV, Sol Música, HIT TV y Fashion One).

Y para el público infantil, el Pack Peques, por 5 euros al mes, incluye programas, películas y dibujos de Disney Junior, Disney XD, Nickelodeon, Canal Panda, Nick Jr., My Nick Jr. y Baby TV.

Por otra parte, la operadora no quiso comentar nada sobre el acuerdo que negocian las filiales españolas de Orange y Vodafone para compartir las futuras infraestructuras de telefonía 5G con el fin de reducir y optimizar los costes de despliegue de las nuevas redes, según adelanta hoy el diario ElEconomista