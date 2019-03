El jefe de Samsung en España: “Los móviles son más caros, pero su tecnología es infinita”

Pregunta. ¿Cómo le ha ido a Samsung en España en el último año con modelos como el Note 9 o el S9?

Respuesta. El año pasado fue un buen año para la compañía y cumplimos los objetivos propuestos Si normalmente el mercado español dentro de Europa ocupa una quinta posición por su población y por su poder adquisitivo, en el caso del Note 9 podemos ver que estamos saltando a la tercera posición. El Galaxy S9 tuvo un muy buen comportamiento y dentro de la gama el S9+ fue mejor aún. Nos gustan las pantallas grandes, utilizar en todos los aspectos de la vida desde que me levanto, usarlo como una herramienta de comunicación o productiva, pero también en esos momentos de ocio donde estoy consumiendo video, entretenimiento, gaming o redes sociales.

P. ¿Qué esperan del Galaxy S10 en el mercado español?

R. El Galaxy S10 en preventa ha sido un rotundo éxito, con cifras récord de 1,3 veces con respecto a la cifra de preventa del anterior modelo. Este dispositivo ha venido para culminar diez años de historia de una manera rotunda. Tiene pantalla infinita, hasta cinco cámaras, elementos de inteligencia artificial y de machine learning en la gestión de la batería y en la propia cámara, carga inalámbrica…Cuando alguien compra un Galaxy está accediendo a un mundo de posibilidades, de pagos, seguridad Knox, de acceder a todo nuestro ecosistema en la nube o servicios como Samsung Health.

P. La estrella del MWC19 ha sido el móvil flexible como el Fold de Samsung. ¿Es una tendencia, un avance más o realmente es una disrupción en los dispositivos móviles?

R. Lo primero que hemos hecho es hacer posible lo que era imposible. Llevamos muchos años trabajando y estabilizando una tecnología de pantalla flexible que ha hecho posible lanzar este primer dispositivo y que, abre una nueva curva de crecimiento de los smartphones a nivel mundial. Galaxy Fold combina una demanda de mayor pantalla con la demanda de poder llevarlo a todos los sitios. Estamos uniendo lo mejor de una tableta con lo mejor de un smartphone. Vamos a comercializarlo desde finales de abril y es un producto que de verdad va a abrir un antes y un después en la industria.

P. El siguiente hito es el 5G. ¿Cuándo tendremos en Samsung un dispositivo 5G?

R. Samsung está liderando la tecnología 5G. Ha sido adoptada como una tecnología país por el gobierno coreano y eso nos ha hecho acelerar todavía más nuestro programa. Estaremos listos en Corea en marzo y queremos hacer el desembarco en Europa en la segunda mitad del año. Entre mayo y junio tendremos esos dispositivos listos en el mercado español. De nuevo, España ha sido un mercado pionero en la adopción de tecnologías. Estamos ahora mismo en el top 3 mundial en desarrollo de tecnología y de fibra en casa y tenemos que estar orgulloso de ello. Es una combinación que, en conjunto con 5G, va a mejorar la productividad país, la productividad de nuestras empresas y la vida de nuestros ciudadanos.

P. Pero las redes en España no están listas porque las frecuencias no están liberadas y el 5G no tienen donde alojarse. ¿Os preocupa tener terminales que no se puedan utilizar porque todavía no hay redes?

R. Aquí el Gobierno y el regulador nos tienen que ayudar a todos para liberalizar esas frecuencias lo antes posible. Sin duda, vamos a vivir la experiencia 5G en la segunda mitad del año y esperemos que a nivel mucho más masivo durante 2020. El gobierno actual es sensible y nos consta que hay una preocupación digital. Vamos a ver el elemento digital en la campaña electoral. Es algo muy bueno y notorio porque, ahora mismo, los que tenemos hijos pequeños o en edad de incorporarse al mundo laboral lo que queremos es que adquieran competencias digitales.

P. Llama la atención el alto precio tanto de los móviles 5G como de los plegables.

R. Hemos comprometido una inversión en los próximos tres años de 160.000 millones de dólares. Samsung ha sido una de las compañías con mayor inversión mundial en I+D. Estamos viendo que hay una oferta de dispositivos con precios cada vez mayores, pero porque hay una demanda por la conveniencia de lo que estamos ofreciendo. Galaxy S10+ está ofreciendo 1TB de memoria, velocidades nunca vistas en 4G y wifi, probablemente el dispositivo más rápido del mundo y durante el año, incorporaremos una versión mucho más rápida que es la del 5G.

DJ Koh, presidente de Samsung Electronics en la presentación del Galaxy Fold.

Estamos incorporando ópticas que, hasta hace poco, solo eran usadas por cámaras, con tecnologías como la estabilización, para que los usuarios puedan recoger todas las experiencias en movimiento. Ponemos una pantalla infinita que ocupa el 93% de la superficie del dispositivo y hemos agujereado la pantalla con un láser e incorporado una doble cámara frontal. En cuanto a la batería, incluye machine learning para adaptar su consumo a cada usuario…Bixby es nuestra herramienta de Inteligencia Artificial. Hemos tenido a más de cien ingenieros y expertos en áreas como lingüística trabajando para funcionar en castellano. Si juntamos todo esto, el dispositivo te permite tener ocio, productividad, acceso a redes sociales, pagos, medir el estilo de vida… En resumen, son dispositivos que tienen un precio alto, pero si enumeras cada una de sus tecnologías ves que son infinitas.

P. En la gama media, Samsung está sufriendo la competencia de marcas chinas como Huawei, Oppo o Xiaomi con precios bajos.

R. Durante este año hemos visto un crecimiento en nuestra gama media, la gama A, y vamos a realizar un gran esfuerzo para adaptar las tecnologías de la gama alta a esta. La propuesta de Samsung es totalmente distinta. Somos el único fabricante que controla las tecnologías base que están moviendo ahora mismo el mundo; el primer fabricante de visual display y controlamos esta tecnología en televisión y pantallas profesional desde hace más de diez años. Por eso podemos ser los primeros en anunciar dispositivos con tecnología y pantalla flexible porque somos creadores de este tipo de tecnología. Por otro lado, creemos en un mundo conectado y abierto, por eso, cuando adquieres un dispositivo de la gama media de Samsung no accedes sólo a un móvil, sino al mismo ecosistema digital que puedes encontrar en nuestra gama alta.

P. Huawei ha crecido muchísimo y amenaza con arrebatar el liderazgo e Samsung.

R. Samsung es el número uno mundial en smartphones. Llevamos muchos años mostrando la capacidad y solo con lo que llevamos de 2019, acabamos de abrir una curva de crecimiento en el desarrollo de smartphones. Durante este año vamos a reforzar nuestra posición en todos los segmentos de mercados, regiones y países. Solamente en 10 semanas hemos demostrado la fuerza que tiene la compañía.

P. El 5G está muy bien, pero la gente se cuestiona si esto va a servir para que nos espíen. ¿Es el 5G seguro?

Presentación del Samsung Galaxy S10 5G.

R. Tanto empresas, instituciones, gobiernos o usuarios en todo el mundo necesitan en el mundo digital protección y seguridad en todos los aspectos. En Samsung llevamos muchos años trabajando en esto. Hace cuatro años incorporamos Knox conocedores de esta complejidad y, ahora mismo, esta plataforma en movilidad es la más robusta del mundo certificada por las principales agencias de seguridad gubernamentales. Obtener estos certificados prueba su nivel de robustez y seguridad en la protección de datos tanto si eres empresa como particular.

P. Parece ser que los operadores españoles vuelven a subvencionar móviles.

R. Este año se incorpora la tecnología 5G también en los principales operadores. Esto hace que el mercado se dinamice y el operador también tiene su parte de responsabilidad. Tienen que ofrecer al consumidor el dispositivo que reclaman y tienen que dotarle de un nuevo protagonismo en su plan comercial. Como fabricantes invitamos a los operadores a que den la máxima importancia al dispositivo porque va a ser una propuesta de valor que el consumidor y las compañías en todo el mundo aplaudirán.

P. ¿Qué porcentaje de ventas está en el mercado libre y a través de operadores?

R. En el mercado español estaríamos en un 50%-50%. Nuestra expectativa para este año es un crecimiento del mercado del operador, pero, por otro lado, el mercado libre va a seguir siendo muy fuerte.

P. ¿Cómo está el tema de los wearables en el mercado español? ¿Cuáles son los dispositivos que más aceptación están teniendo?

R. Hay que destacar la incorporación de la e-sim o sim electrónica durante la segunda parte del año 2018. Esta tecnología va a suponer una revolución en los wearables a nivel mundial porque permite tenerlo todo en un único dispositivo, la gran demanda por parte del consumidor. Gracias a ello, el mercado se está doblando ahora mismo. En 2019, con el Galaxy Watch cumplimos todos los requisitos, con diseños de tecnológicos a más tradicionales, conectividad mediante e-sim y ofrecemos un sistema operativo que permite carga de más de cuatro días. Además, jugamos con el interface gráfico para que sea muy sencillo manejarlo. En temas de diseño, trabajamos con empresas como Tous para que pueda incluirse más como un elemento de joyería.

P. ¿Y cómo va Samsung Pay?

R. Samsung Pay sigue creciendo con fuerza. Los pagos a través del móvil no tienen retorno y más en España porque durante 2018 se han incorporado cada vez más entidades financieras y más socios. Quizá el nombre de Pay no le hace honor, porque sus servicios son muchos más amplios que solo pagar en puntos de venta. Pay es un mundo de posibilidades que además se va a fusionar con Bixby. Ahora mismo tenemos más de un millón de usuarios activos en España y tenemos a casi todas las entidades financieras y las que no lo son todavía, están por anunciar. Están casi todas y tendremos todas.

P. ¿Qué significa para Samsung la Inteligencia Artificial (IA)?

R. Es un tema muy serio y muy pocos tienen entidad suficiente para hablar de la IA. Básicamente va a ser algo que adoptaremos en el día a día y va a suponer beneficios increíbles. IA es un conjunto de algoritmos que me permite anticiparme a la toma o no de decisiones. En Samsung trabajamos con mucha seriedad yo ofrecemos más que asistentes de voz porque unimos el lenguaje natural, la visión o la comunicación con Bixby Home en todos los dispositivos Samsung. Dentro de nuestras fábricas salen más de 700 millones de dispositivos cada año y nuestro compromiso es que estos tengan conectividad total y acceso a la IA. El compromiso de Samsung es que para 2020 todos sus productos estén preparados para la IA y el Internet de las cosas (IoT).

P. Samsung paga los impuestos en España a diferencia de otras multinacionales tecnológicas.

R. El compromiso con los países en los que operamos no sólo tiene que ver con el pago de impuestos. Las grandes empresas de tecnología tenemos que demostrar nuestro compromiso con la sociedad y el nuestro está representado por el proyecto Tecnología con Propósito, con el que apoyamos la educación y la cultura. Acabamos de firmar con el Ministerio de Educación la adopción de programas para dotar de competencias digitales a jóvenes que se encuentren en edad formativa. Pero llevamos años trabajando con nuestro proyecto Samsung Smart School en colaboración con todas las comunidades autónomas y el ministerio para incorporar las nuevas tecnologías y las mejoras de los procesos de enseñanza en las escuelas. Por otro lado, también colaboramos con FECMA (Federación Española de Cáncer de Mama) aportando más de un millón de euros para investigación del cáncer.

P. ¿Tienen buenas perspectivas de venta para este año electoral?

R. Tenemos buenas perspectivas y aprovechando que nos encontramos en este momento previo a las elecciones, invitamos a que los gobiernos den estabilidad a las empresas, generen un entorno de emprendimiento, que aboguen por la digitalización como elemento de crecimiento país y generen prosperidad que es lo que nos une a todos.