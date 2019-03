Reynés da doble ración a la prensa. A falta de una comparecencia, mejor dos. Francisco Reynés, presidente de Naturgy, no se ha andado por las ramas y en aras a la transparencia informativa que se suele predicar desde todas las empresas pero no siempre se cumple se ha sometido a dos conferencias de prensa en el plazo del mes que va desde la presentación de resultados a la junta general de accionistas, que celebró el pasado martes. No acaba ahí la cosa. En colaboración con el IESE va a celebrar esta semana una jornada sobre prospectivas energéticas y la Fundación Naturgy realizará un seminario sobre la tarnsición energética como reto mundial. Un ejemplo a seguir.

Endesa celebra consejo para aprobar el relevo. Endesa celebra este lunes 11 de marzo un consejo de administración trascendental. En él, además de someter a aprobación la firma del protocolo del cierre de las centrales nucleares, el máximo órganoi de administración debe dar visto bueno a la propuesta de incorporación de un nuevo consejero en sustitución de Borja Prado, que deja el hueco y la presidencia tras las discrepacnias con el principal accionistas, el grupo italiano Enel. El sustituto deberá ser aprobado posteriormente por la junta general de accionistas que se cleebrará el 12 de abril.

Carlos Sebastián busca caminos para que España avance. Tras España estancada, Carlos Sebastián acaba de publicar ahora Para que España Avance (Galaxia Gutenberg) en el que, con un sentido crítico constructivo, ahonda en las deficiencias institucionales y prodcutivas que hay en España. Esas características, que se extienden en los mercados, son una de las causas fundamentales de la baja productividad y de la baja distribución de la riqueza. En ese repaso profundiza en la contaminzación política de las instituciones y propone una serie de actuaciones de reforma en distintos frentes.