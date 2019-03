Las quejas de los trabajadores temporales españoles en Holanda llegan a la UE

La convivencia en los campings, hoteles, parques de vacaciones o casas para grupos, cuya gestión es dejada por las empresas de trabajo temporal ETT en manos de firmas subsidiarias, no siempre es fácil. En algunos casos, la situación ha desembocado en acoso y lesiones.

Entre los afectados figura un matrimonio hispano rumano que prefiere mantener el anonimato, y fueron reclutados en Rumanía por Cervo, una ETT que opera en Holanda. En su segunda residencia, un hotel, la esposa fue acosada por parte de dos trabajadores de nacionalidad rumana “que no hacían más que beber y comportarse con descaro”, asegura. “Un día, mi marido les dijo que me dejaran en paz y uno de ellos le golpeó y le empujó. En la caída, mi esposo se rompió el brazo e hirió en la oreja. Pero lo más sorprendente ocurrió después. Llegó la policía y no hizo nada. Cuando se lo dije, un agente me contestó a gritos que me fuera a dormir: entonces le grabé con el teléfono móvil y lo tiró al suelo. Al recogerlo, seguí grabando y él se dio la vuelta. Para mi sorpresa, me tomó por cabello y me arrastró hasta derribarme. A una amiga que intentó defenderme, le hizo lo mismo, y los colegas del policía tuvieron que apartarle. Hemos intentado poner varias denuncias contra la policía, sin éxito. El agresor fue despedido por Cervo, pero nosotros también”.

El caso de Ramón Blanco es distinto. Se puso en contacto con la ETT Günes estando ya en Holanda. Tuvo un accidente laboral supuestamente mal atendido por la empresa temporal, que ha marcado su vida. “Hace cuatro años, trabajaba en la fábrica de galletas Hellema, limpiando maquinaria pesada con agua a presión. Yo solo y en una gran sala, algo prohibido ahora. El suelo estaba lleno de restos mantequilla y chocolate, y había una escalera de metal que resbaló y aplastó mi mano izquierda contra una mesa metálica. Me rompió los tendones del dedo meñique, pero como no parecía roto tuve que acabar mi turno. Cuando pasa algo así tienen que abonar tu sueldo y buscarte otro trabajo apropiado, pero firmé un documento engañado. El médico de Günes dijo que era para volver al trabajo porque todo iba bien con la mano. Estuve entonces en otros sitios y agravé la lesión. La operación no salió como se esperaba y ahora me duele hasta la muñeca, no puedo trabajar. El accidente nunca se ha compensado debidamente, Recibo 117 euros semanales”