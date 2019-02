Garamendi, sobre los decretos del Gobierno: “Tienen poco de diálogo”

A la CEOE no le gusta que el Gobierno esté buscando apoyos a decretos leyes en los últimos compases de la legislatura en los que puede cambiar partes de la reforma laboral o establecer obligaciones para las empresas sobre igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Su presidente, Antonio Garamendi, lo ha dejado claro esta mañana: "Son contratos de adhesión", "Tienen poco de diálogo".

Estas tres frases en el contexto actual dicen mucho del rechazo con el que la patronal afronta las últimas propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez antes de llegar a las elecciones del 28 de abril. Cualquier iniciativa del Ejecutivo ahora solo puede aprobarse por la vía del decreto ley, ya no hay plazo para nada más. Por tanto, expresar estos argumentos supone, de facto, pedir que no haya cambios de calado en el Estatuto de los Trabajadores o la Seguridad Social.

"Nunca nos vamos a levantar de la mesa. Nosotros pensamos que los decretos ley no son el medio adecuado, en este caso, para temas del calado que tienen [en referencia a cambios en la reforma laboral o pensiones]. Las diferencias entre el decreto ley y el proyecto de ley son varias. El decreto ley tiene que ser excepcional, urgente y necesaria. En lo de necesario no voy a entrar. Pero la excepcionalidad y la urgencia no las vemos", ha reflexionado. A continuación ha puesto el ejemplo de las pensiones: "La revalorización llega en 2020 y el factor de sostenibilidad entra en vigor en 2023".

Posteriormente no ha entrado de detalles sobre las mesas de diálogo, de las que ha dicho que CEOE no se va a levantar "nunca".

En su primera intervención como presidente de CEOE en un acto organizado por Nueva Economía Forum, Garamendi ha sido presentado por el presidente de Inditex, Pablo Isla, y ha estado escoltado por el máximo responsable del Instituto de la Empresa Familiar, Francisco Ribera. Las relaciones de la gran patronal con esta organización no siempre han sido fluidas. También estaba presente el presidente de BBVA, Carlos Torres, y el de la Cámara de España, José Luis Bonet.

Durante su discurso, uno de los puntos a los que le ha dedicado más espacio ha sido a los impuestos. A pesar de que España tiene una presión fiscal bastante por debajo de la zona euro, Garamendi ha aludido a uno de los mantras de su organización: "Somos partidarios de que a menor carga impositiva, más bases imponibles y más recaudación. El exceso de impuestos hace que a veces no merezca la pena trabajar. Y no estoy diciendo que los impuestos no tengan que ayudar a los que más lo necesitan. En España hay un exceso de impuestos. Y no solo en el mundo de las empresas, también en el de las personas, por el impuesto de sucesiones y el de patrimonio".