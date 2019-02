Luis Ussia: “Preferimos tener liquidez a invertir sin estar convencidos”

Pregunta. ¿Con estos movimientos dan por finalizado el crecimiento inorgánico? ¿O van a realizar más compras?

Respuesta. Por el momento es suficiente. Ambas operaciones aún tienen que ser aprobadas por los reguladores. Esperamos contar con la luz verde en marzo o abril. A partir de ahora, se trata de trabajar con Alantra y con EDM y, en paralelo, seguir con nuestra actividad orgánica.

P. ¿Por qué se decantaron por EDM entre todas las gestoras que había en el mercado?

R. EDM es un caso de éxito. Es de las mayores firmas independientes y tiene un modelo distinto basado en la gestión discrecional de sus propios fondos. Para nosotros supone una oportunidad de crecer en una región como Cataluña de una forma más rápida que si lo hubiéramos hecho solos.

P. De momento, Mutuactivos ha comprado el 30% y tiene la opción de llegar al 51% a lo largo de este año. ¿Cuánto ha pagado por este paquete?

R. La cifra no es pública, y si no es pública será por algo. Es una operación con diferentes componentes: hay una parte fija y otra que dependerá del desarrollo de la compañía en los próximos años.

P. ¿No les da miedo elevar su exposición a Cataluña en un momento de tanta incertidumbre política?

R. Una de las principales características de EDM es la fidelidad de sus clientes. No preveo grandes cambios porque el equipo de la entidad va a seguir trabajando exactamente igual que lo ha hecho hasta ahora y la marca se va a mantener. Los temas políticos van y vienen, pero EDM es una firma que ha crecido mucho en los últimos 30 años, un periodo en el que en este país han pasado muchas cosas.

P. En el caso de Alantra, Mutuactivos entra en el ámbito de la banca privada. ¿Creen que el futuro de este negocio está más en el asesoramiento que en la gestión de activos?

R. En el caso de Alantra, la primera consideración es que nos permite ganar clientes en una zona como el País Vasco, donde hasta ahora teníamos poca implantación. Además, nos da acceso a un cliente con un patrimonio medio de 400.000 euros, con el que no trabajábamos hasta ahora. Lo primero en este negocio es tener un producto de calidad y que aporte valor añadido. Cuando tu gestión no sea diferencial tendrás que ir a buscar productos de terceros. Si vemos qué áreas se benefician más de la llegada de Mifid II, el asesoramiento no tiene por qué ser la actividad más beneficiada; me parece que lo es mucho más la gestión discrecional.

P. ¿Qué parte del patrimonio de Mutuactivos es de Mutua Madrileña? ¿Quieren crecer en dinero de terceros?

R. Uno de los objetivos del plan trianual que hemos puesto en marcha es reducir el peso de Mutua en el total de la gestora, y para eso queremos crecer en patrimonio de terceros. Ahora mismo ya tenemos más del 50% de activos de clientes institucionales y minoristas y la meta es que el peso del dinero de terceros vaya aumentando hasta llegar al 60%. En 2019 aspiramos a captar 340 millones en este segmento.

P. ¿Cómo ve el mercado en 2019?

R. Somos muy cautelosos. Lo que nos sugieren los datos macro es que los estímulos fiscales en EE UU van a tener un impacto menor en el crecimiento, y que Europa también se está desacelerando. En líneas generales, nos gusta más la renta variable europea que la estadounidense. También vemos oportunidades entre los valores de mediana y pequeña capitalización y huimos de las compañías muy endeudadas. En deuda pública vemos algo más de valor en las emisiones del Tesoro estadounidense, y en crédito tampoco vemos un gran atractivo salvo en la deuda subordinada, básicamente los denominados cocos. En general, el entorno invita a la prudencia y nosotros tenemos bastante liquidez a pesar de los tipos negativos. Preferimos tener liquidez que invertir sin estar muy convencidos.

P. La tasa de ahorro en España está en mínimos y los fondos acumulan varios meses consecutivos de salidas netas de dinero. ¿A qué lo atribuye?

R. El debate no es muy diferente al que había en 2007, cuando ya se cuestionaba si no estábamos metiendo a muchos clientes que no son de fondos en este producto. ¿No será que tenemos muchos ahorradores metidos a inversores? Este año, por ejemplo, todas las redes bancarias están pidiendo a sus fábricas fondos garantizados. Este producto va a rentar, en el mejor de los casos, un 0,5% a tres o cinco años. Si un cliente compra un fondo con esta expectativa de rentabilidad es más un ahorrador que un inversor, aunque para la entidad sea más beneficioso venderle un garantizado que un depósito. Una de las claves que explica por qué no crece más el patrimonio de los fondos está ahí: tenemos mucho dinero que, si los depósitos dieran el 0,5%, no estaría. España es un país de inversores muy conservadores. La máxima de muchos clientes es no perder dinero. Hoy en día ningún fondo te puede garantizar eso, incluso puedes perder algo con los monetarios.

P. Con un peso del 60% en el patrimonio administrado, Mutuactivos es percibida como una gestora de renta fija. ¿El plan estratégico también pasa por lograr una mayor diversificación?

R. Nuestros fondos en renta variable tienen un volumen máximo por el tipo de estrategia de inversión que utilizamos. Además, en el mandato de Mutua Madrileña la Bolsa pesa poco. Dicho lo cual, tenemos un equipo de gestión de acciones que no tiene nada que envidar a cualquier otro del mercado. Nuestro fondo de Bolsa española fue el que mejor lo hizo el pasado año. Ahora que ese término se usa tanto, cualquiera de nuestros gestores podría ser calificado de estrella. Sin embargo, lo que marca nuestro ADN es el trabajo en equipo. Aquí no tenemos estrellas, sino un equipo que trabaja con humildad.