La huelga indefinida de taxis en Madrid, en directo

La Policía tomará medidas de prevención discrecionales para proteger a los conductores VTC, tras los más de 150 vehículos atacados y diversos chóferes agredidos en la última semana de conflicto del taxi en Madrid, ha informado el presidente de la patronal Unauto, Eduardo Martín. Tras una reunión de casi dos horas y media con el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, Martín ha criticado que no les haya recibido antes pero ha agradecido las contundentes medidas tomadas por la Policía desalojando esta mañana a los taxistas del Paseo de la Castellana, "que ponen de manifiesto que Madrid no es una ciudad que pueda ceder al chantaje". "La violencia no es la solución y el taxi no puede sentarse a la mesa con coacciones y amenazas", ha añadido. (EP)