Los trabajadores de Alcoa en Avilés aprueban el acuerdo con la empresa

Los trabajadores de las plantas que la multinacional del aluminio Alcoa tiene en Avilés y A Coruña votan este lunes el preacuerdo alcanzado la semana pasada entre la empresa y los sindicatos que permite que los trabajadores mantengan sus puestos hasta el 30 de junio mientras se busca un inversor que se haga cargo de las factorías. La plantilla de la instalación asturiana ya ha dado el visto bueno al acuerdo, por abrumadora mayoría, según el acta de la votación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Los sindicatos confían en que también los empleados de la fábrica coruñesa hagan lo propio.

José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de empresa de la planta de Avilés, ha confirmado a EL PAÍS que la plantilla de Avilés ha aprobado por abrumadora mayoría el plan pactado la semana pasada. Un 91,41% de los trabajadores han dicho sí al acuerdo, por un 6,53% que se hs opuesto y un 1,72% que ha votado en blanco. Han participado 291 de los 312 trabajadores con derecho al voto, un 93,27% de participación.

"Yo espero que salga adelante. Ya lo defendimos ante los trabajadores y no hubo grandes discrepancias, aunque siempre hay alguien a quien no le convence", ha explicado a este periódico José Manuel Casado, responsable de Industria de CC OO, antes de que culminase la votación en Avilés. Casado estuvo en el equipo negociador del acuerdo el pasado martes y compareció ante los periodistas en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para hacer una valoración "positiva" del acuerdo alcanzado horas antes. "No creo que haya problemas", ha comentado en conversación telefónica con este periódico.

Los empleados de la multinacional estaban llamados a pronunciarse desde primera hora. Desde las cinco de la mañana en la planta de Avilés y en turnos de dos horas desde esa misma hora en A Coruña (de 5.00 a 7.00, de 13.00 a 15.00 y de 21.00 a 23.00), para que todos los turnos de trabajo puedan pronunciarse.

El acuerdo firmado la semana pasada garantiza que todos los empleados mantendrán su puesto y salario hasta el próximo 30 de junio. Durante ese tiempo, se buscará, con la participación activa del ministerio de Industria, un inversor que se haga cargo de ambas instalaciones y se comprometa a mantener a todos los trabajadores. Alcoa parará una parte de ambas fábricas de forma que el nuevo propietario pueda volver a ponerla en marcha, para lo cual se compromete a aportar hasta 40 millones de euros, 20 por planta.

Si no se encuentra, una parte de la plantilla, 205 trabajadores, seguirá trabajando. Hasta 106 más podrán recolocarse en otra planta de aluminio de otra empresa en Lugo, dependiendo de un plan de prejubilaciones en esa empresa. Otros 44 podrán prejubilarse de Alcoa. Para el resto, hay planes de formación para mejorar la empleabilidad y, en caso de quedar sin empleo, 60 días de indemnización por año trabajado sin límite de anualidades y 10.000 euros de compensación. Por eso, tras conocerse el resultado de la votación en Avilés, De la Uz ha alertado de que "queda mucho y hay que seguir".

En el plazo hasta final de junio, el ministerio de Industria se compromete a "trabajar" para hallar un inversor y para mantener el empleo o a buscar soluciones para el resto de empleados (en primer lugar, un inversor) y que nadie se quede en la cuneta.