El Santander recurre ante al tribunal tras perder la puja por su Ciudad Financiera

Continúa el culebrón para conocer quién será definitivamente el dueño de la Ciudad Financiera del Santander en Boadilla del Monte. Este lunes, el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha proclamado como mejor oferta para la adquisición de estos edificios la de formulada por los hermanos Simon y David Reuben a través de su brazo inversor registrado en España como Sorlinda Investment. Estos inversores han ofrecido 283,73 millones de euros, según el auto.

El Santander ha quedado en segundo lugar al ofrecer 232,2 millones de euros. La tercera mejor oferta fue la de Lulia Spain, que prometió 159,5 millones de euros por dichos activos.

El Santander no está conforme con esta decisión y ha decidido interponer un recurso de reposición contra el auto. Este recurso, al ser ante el mismo juzgado que ha tomado la decisión, tiene pocas probabilidades se prosperar. Una vez resuelto el recurso, el Santander tomará la decisión de si ejerce o no el derecho de tanteo, es decir, si iguala la cantidad ofrecida por Sorlinda al poner 50 millones más, o no. Si iguala la cantidad del ganador o bien llega a un acuerdo con los socios de Sorlinda, se quedaría con su Ciudad Financiera.

La entidad presidida por Ana Botín acordó el 12 de septiembre de 2008 la venta de su sede en Boadilla del Monte a Marme Inversiones 2007 por 1.904 millones de euros. Simultáneamente, el banco formalizó con esta sociedad un contrato de arrendamiento por un plazo de obligado cumplimiento de 40 años durante los que la renta. El contrato incorporaba la opción de compra ejercitable por el Santander al vencimiento del periodo de obligado alquiler por el valor de mercado que tuviera la Ciudad Financiera. La diferencia entre lo ofrecido y el dinero de la venta se debe a que al dinero en caja que tiene Marme y a la depreciación de los activos.

Marme Inversiones se declaró en concurso de acreedores en 2014, proceso que sería aprobado por el Juzgado en octubre de 2015 y tras lo que se inició un plan de liquidación coordinada.

El Juzgado Mercantil dice que "el informe presentado explica el procedimiento seguido para la selección de las ofertas presentadas y la actuación desarrollada por la administración concursal, sin que exista justificación alguna para cuestionarla", reza el auto, que subraya que la finalidad del plan es la de obtener el mayor valor del activo en beneficio de todos los acreedores.

Así, a pesar de las alegaciones que presentó el banco presidido por Ana Botín, la administración concursal considera que, desde el punto de vista del valor económico, la oferta presentada por Sorlinda es la mejor en la medida en que permite cubrir en mayor cuantía los créditos de todos los acreedores del grupo en liquidación. En este sentido, aclara que ha tenido en cuenta que la diferencia entre las dos mejores ofertas es tan solo un 1,7% del valor del precio de adquisición, pero asegura que la distribución del resultado es diferente, informa Europa Press.

Suficientes garantías del ganador



Además, el organismo encargado de la liquidación de Marme Inversiones 2007 observa que las garantías de solvencia ofrecidas por el oferente son suficientes para asegurar la ejecución de la oferta. Esta sociedad cuenta con el respaldo financiero del Grupo Reuben a través de las cartas de garantía (confort letter) emitidas por Reuben Brothers Limited y Aldergate Investments Limited.

"JP Morgan ha manifestado que tiene plena confianza en que serán capaces de organizar la financiación en su nombre, de modo que el oferente pueda satisfacer las obligaciones asumidas en la oferta", señala el documento. También informa de que no existe "indicio alguno" que permita prever que la oferta no se cumplirá en el plazo estipulado, conforme a lo dispuesto en el proceso de liquidación.

El marco de actuación recoge que, proclamada la mejor oferta por la administración concursal, el Juzgado dictará el auto de aprobación a favor del ganador, otorgando un plazo de dos meses prorrogables por causa justificada computados desde la publicación del documento.

Transcurrido dicho plazo, la administración concursal informará al Juzgado sobre la ejecución y, de haberse cumplido la oferta, se dictará el auto de adjudicación definitiva para la transmisión de la propiedad a efectos de presentación para su inscripción en el Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte en el supuesto de adquisición de los inmuebles.

En definitiva, el Juzgado Mercantil asevera que es a la administración concursal a quien incumbe la ejecución del plan y no se prevé que el juez del concurso realice una nueva valoración de las ofertas presentadas.

Reuben Brothers es un grupo de inversión privado especializado en la promoción inmobiliaria y en financiación de deuda. Su cartera está formada por activos tales como The Curtain y Members Club en Shoreditch, uno de los hoteles de lujo más conocidos de Londres, o Lingfield Park Marriott Hotel & Country Club.

También es dueño del aeropuerto London Oxford en Kidlington, de la cadena de clubs Wellington Pub Company o del puerto deportivo italiano Portosole Sanremo, entre otros.