La novena edición del foro financiero Spain Investors Day (SID) reunirá en Madrid a las grandes empresas cotizadas españolas y a los inversores internacionales los próximos 15 y 16 de enero. La barcelonesa Cecilia Boned, que prefiere no desvelar su edad, es la responsable en España del banco francés BNP Paribas, entidad encargada de hacer la convocatoria de los grandes fondos que acudirán a este evento.

Pregunta. ¿Cómo se presenta la edición del SID?

Respuesta. Las previsiones son buenas y el evento debería volver a ser un éxito. Tenemos ya confirmada la presencia de más de 100 grandes inversores internacionales y de directivos de empresas españolas. El entorno es de mucha incertidumbre lo que propicia que haya más interés por este tipo de eventos donde los inversores pueden obtener información.

P. ¿Qué inquieta a los grandes fondos en este momento?

R. El el precio actual de la Bolsa ya están descontadas las principales inquietudes. Se trata de temas como la guerra comercial, el Brexit, el presupuesto italiano, los populismos... Hay gran interés de los inversores por saber el impacto de estos fenómenos en la economía española.

P. Lo que se avecina en 2019, ¿invita al pesimismo económico?

R. Vivimos una paradoja. Las previsiones apuntan que el próximo año habrá una cierta desaceleración económica, pero con datos de crecimiento todavía bastante buenos. Sin embargo, las Bolsas están descontando otros fenómenos que no son económicos.

P. Por ese motivo, ¿cree que se avecinan meses de mayor volatilidad?

“La economía española va bien, al margen de quién esté en el Gobierno”

R. La incertidumbre siempre crea volatilidad, pero pienso que los riesgos geopolíticos están ya muy descontados en los precios de la Bolsa. Espero que las posibilidades de sorpresas positivas sean mayores a las de que asistamos a caídas adicionales.

P. ¿Qué consecuencias cree que puede tener el cambio de rumbo de los bancos centrales?

R. Todos esperamos que los mercados vuelvan a un terreno de mayor normalidad, porque la situación monetaria de los últimos años ha sido excepcional. Creo que eso será positivo porque los inversores, en su búsqueda de rentabilidad, han empujado el precio de determinados activos como el inmobiliario o las infraestructuras. La nueva situación va a reequilibrar la composición de activos en las carteras.

P. España atraviesa una fase de inestabilidad política con un Gobierno en minoría que no es capaz de sacar adelante los presupuestos. ¿Ha detectado inquietud entre los inversores internacionales?

R. No. Desde fuera se tiene la percepción de que los fundamentales de la economía española son buenos y que, si hubiera un cambio de gobierno, la perspectiva sería la misma. En un mundo con tantos focos de conflicto, la situación de España queda en un segundo plano. Lo que cuenta es que el crecimiento económico es fuerte, los beneficios robustos y la exportación dinámica. Estos fundamentales, con independencia de que esté un gobierno u otro en España, no van a cambiar sustancialmente.

P. ¿Tampoco notan preocupación por el incremento de la tensión política en Cataluña?

R. Es cierto que el pasado año hubo momentos de tensión que generaron meses de extrema prudencia de los inversores respecta a Cataluña y, por extensión, a España. Creo que ahora el mercado ha descontado que no habrá independencia en Cataluña. Un indicador que me parece muy relevante es que el mercado de alquiler de oficinas en Barcelona ha vuelto a niveles similares a los que había antes de la crisis. Si las empresas se quieren instalar allí es la mejor señal de que las tensiones políticas, que las hay, no van a alterarla capacidad económica ni de la región ni la del país.

P. Además de la estabilidad política, los inversores también demandan seguridad jurídica. ¿Hasta qué punto la imagen de España se ha visto dañada por el caso judicial en el tema hipotecario?

R. Es un asunto que ha afectado más al sector bancario que a otras industrias. En el pasado ya tuvimos episodios similares con las energías renovables. Creo que es un factor que también está descontado y no creo que genere mayor rechazo entre los inversores internacionales.

“El tamaño importa y creo que habrá más fusiones entre bancos medianos”

P. ¿Por qué la Bolsa española sigue estando otro año más entre las que peor comportamiento tienen?

R. El mercado español tiene una peculiaridad. Pertenece a Europa pero, al mismo tiempo, es un puente para invertir en Latinoamérica por la importante presencia que tienen allí muchas empresas españolas. En los últimos años, a las incertidumbres en Europa, los grupos locales también han sufrido en sus cotizaciones la incertidumbre en Latinoamérica. Ahora hay un cambio de ciclo en América Latina, con mayor estabilidad política en un país tan importante como Brasil, y eso debería ayudar a la recuperación de la Bolsa española.

P. Otro rasgo del mercado nacional es el gran peso del sector financiero. ¿Cuándo veremos a los bancos subir en Bolsa?

R. Esa es una pregunta que nos hacemos cada mañana. La actividad comercial para las principales entidades es muy dinámica, pero se ve penalizada por varios factores. El primero es el entorno de tipos de interés tan bajos. También perjudica el entorno regulatorio, que cada vez exige más capital, lo que no gusta a los inversores. Las cotizaciones bancarias siempre suben en contextos más seguros, con menos incertidumbres.

P. ¿Cómo valora la posible fusión entre Unicaja y Liberbank? ¿Cree que puede ser la antesala de más movimientos?

R. El sector bancario en España ya ha vivido una concentración única en Europa. La industria está muy saneada y se ha logrado en poco tiempo. Es un hito que conviene destacar. El resultado de este proceso es que hay un grupo de grandes entidades que conviven con otras más pequeñas. Estas últimas son sólidas y cuentan con gran relevancia regional. Sin embargo, el sector se enfrenta al desafío de seguir rebajando costes, al mismo tiempo que seguir invirtiendo en digitalización. En un entorno como este llega un momento en el que el tamaño importa por lo que creo que habrá alguna concentración más en España de bancos de tamaño medio.

P. ¿Además de la de Unicaja y Liberbank?

R. Sí, puede haber otras.