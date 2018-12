El impago del alquiler motiva el desahucio de 7.518 inquilinos de julio a septiembre

Los lanzamientos o desahucios derivados del impago de uno o más meses del alquiler de la vivienda o local, que aumentan por quinto trimestre consecutivo, han subido un 7,9% interanual en el tercer trimestre del año. Entre julio y septiembre se han llevado a cabo 7.518 procedimientos en los que el inquilino ha sido expulsado del inmueble por no cumplir con sus obligaciones de pago al propietario siguiendo la resolución dictada por la autoridad judicial.

Por el contrario, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias por impago de las letras al banco bajan por decimotercer trimestre consecutivo y, en esta ocasión, lo hacen en un 16,2%, según se recoge en el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este lunes.

La fuerte subida del precio del alquiler en España -en 2017 las rentas se revalorizan un 8,9% de media, según Fotocasa- está detrás del aumento de los lanzamientos, que ya suponen el 65,1% (7.518) del total de desahucios ejecutados en el tercer trimestre del año. En cambio, el peso de los procedimientos derivados de ejecuciones hipotecarias ha ido cayendo hasta suponer el 29,5% (3.404), una cifra que contrasta con los registros de los peores años de la crisis. En 2012 se ejecutaban más de 18.000 desahucios en apenas tres meses.

El grueso de los lanzamientos por impago del alquiler se da en las regiones donde más han subido los precios de los arrendamientos. En el primer lugar aparece Cataluña (con 1.738), el 23,1% del total; seguida por Andalucía (1.034), Madrid (1.010); y la Comunidad Valenciana (897). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 744; seguida por la Comunidad Valenciana, con 632; y Cataluña 589.

La fuerte caída del 16,2% en los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias ha provocado que baje el número total de desahucios practicados en el tercer trimestre del año, cosa que no sucedía en el segundo cuando crecieron un 1,7% interanual. Así, el total de procedimientos ha sido de 11.547, una cifra un 0,3% inferior a la registrada en el mismo trimestre de 2017. Cataluña (con 2.531, el 21,9% del total nacional) ha vuelto a ser la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el tercer trimestre de 2018, seguida por Andalucía (con 1.894), la Comunidad Valenciana (con 1.575) y Madrid, con 1.238.

Incremento del 14,4% en las ejecuciones hipotecarias

Los desahucios o lanzamientos son la última fase del procedimiento. Antes de eso se inicia una ejecución hipotecaria, esto es, el banco inicia un proceso con el que reclama los impagos al deudor. Hay que tener en cuenta que no todas las ejecuciones de hipoteca que se inician terminan con el lanzamiento o desahucio de sus propietarios y que un procedimiento judicial puede dar lugar a varias certificaciones por ejecución de hipoteca. Así, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas ha sido de 6.315, lo que supone un aumento del 14,4% respecto al mismo trimestre del año pasado.

En Cataluña se han observado los mayores incrementos, que han oscilado del 63,6 de Lleida hasta el 144,4% de Tarragona, siendo el incremento medio de la comunidad autónoma del 109,1%. Por detrás de Cataluña, que ha sido la comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas (con 1.639, el 20,3% del total nacional), se sitúan Andalucía (con 1.114), la Comunidad Valenciana (con 1.108), Madrid (con 387) y Murcia, con 370.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2018 fue de 13.446 un 4,7% más que en mismo trimestre de 2017. De ellos, 7.894 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una disminución interanual del 1,6%.