La justicia reconoce el derecho de una jubilada a quedarse con más de 20.000 euros que percibió por error

El ciudadano no debe pagar los errores de la Administración. Esta es la doctrina que aplica un juzgado de lo social (accede aquí al texto de la sentencia) para rechazar la solicitud del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) que reclamaba a una jubilada la devolución de las cantidades que el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le había reconocido por error. La mujer percibió erróneamente más de 20.000 euros en concepto de subsidio por desempleo para mayores de 52 años pese a no contar con el tiempo suficiente de cotización que ahora la justicia le permite quedarse.

El letrado del INSS reconoció que en su día, por error, se certificó que la trabajadora acreditaba la "carencia genérica y específica" para acceder a la prestación de jubilación. Error que fue detectado al revisar el expediente de la trabajadora.

El juzgado de lo social nº 26 de Barcelona aplica en este caso la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la resolución de un caso "sorprendentemente similar" al planteado. En ese supuesto, se reclamaba la devolucion de la prestación que una ciudadana croata percibió indebidamente porque la administración correspondiente la prorrogó indefinidamente por error. En su sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que aunque la decisión administrativa puede ser revocada, si el beneficiario no contribuyó a que se tomara erróneamente "tiene derecho a invocar su validez". Es decir, la expectativa de la ciudadana de seguir disfrutando de una pensión era legítima y amparada en el Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando se trata de errores imputables exclusivamente a los funcionarios o autoridades, no deben subsanarse únicamente a expensas del interesado. No es proporcionado, señala, que se pretenda el reintegro de la totalidad de las prestaciones indebidamente percibidas, sin ninguna responsabilidad de la Administración que erró. Destaca, además, que la modesta prestación sobre la que se debatía tenía por finalidad cubrir las necesidades básicas de subsistencia de la beneficiaria.

El juzgado tiene en cuenta esta sentencia y aplica su doctrina porque el caso que estudia es idéntico, en el sentido de que en ambos supuestos la beneficiaria no contribuyó al error de la Administración, y no se cuestionó su buena fe. Además, subraya, la trabajadora difícilmente podría asumir la deuda que se le reclama por un error en el cómputo del tiempo cotizado que no le es imputable. Se le exige la devolución del importe total, más de 20.000 euros, cuando la mujer carece de reecursos económicos. En caso contrario no se le hubiera reconocido el subsidio. Además se encuentra en desempleo, en edad cercana a la ordinaria de jubilación, y sin poder acceder a una prestación de jubilación por falta de cotización.

Por todo ello, y por razones de equidad y buena fe, el juzgado rechaza la reclamación, pese a que el error no fuera imputable directamente al Servicio Público de Empleo. Frente a la trabajadora ambas entidades, como gestorsa de las prestaciones de la Seguridad Social, son la Administración.