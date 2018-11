“Los productores deben ser cuidadosos para no dañar el crecimiento global”

Fatih Birol (Ankara, 1958) lleva tres años al frente de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Pese a la reciente caída del precio del petróleo, este economista experto en energía alerta del riesgo de alzas futuras fruto de la escasa inversión en el sector.

Pregunta. Arabia Saudí acaba de decir que recortará la producción. ¿Cómo lo interpreta?

Respuesta. Al llegar a los 86 dólares el mes pasado, el barril de brent se aproximó a la zona roja, convirtiéndose en una amenaza seria para el crecimiento global. Pese a las últimas caídas de precios, la demanda sigue siendo robusta. Y vemos aún muchas vulnerabilidades en productores clave como Venezuela, Irán, Libia, Nigeria o Angola. Al mismo tiempo, el ritmo de crecimiento de la economía se reduce por la amenaza de guerra comercial y los riesgos en los emergentes por la depreciación de sus monedas. Mi sugerencia a los productores clave es que sean cuidadosos con sus planes de producción para que actúen de forma responsable. No solo hoy, sino en el próximo trimestre.

P. El anuncio saudí, ¿es un globo sonda o supone un riesgo real?

R. No sé qué efecto tendrá, pero si logran impulsar los precios, no será una buena noticia para España, India, China u otros países que importan cantidades significativas de petróleo. Especialmente estos días, cuando el crecimiento económico parece más frágil. Tendría un impacto muy serio. Por ejemplo, en India la depreciación de la rupia respecto al dólar ha hecho que a los consumidores les costara lo mismo el petróleo el mes pasado, cuando estaba a 86 dólares, que cuando estaba en 147 dólares.

P. ¿Por qué han subido los precios desde octubre?

R. Vemos cada vez más cerca un exceso de producción significativo. Y las sanciones a Irán no han sido tan fuertes como el mercado esperaba. El resultado es que los precios caen ahora. Pero hay que pensar en el mañana, en las vulnerabilidades de los países productores.

P. En su último informe, la AIE alerta de que la menor inversión puede llevar a la escasez de producción y a una futura escalada de precios.

R. Es una amenaza muy seria por el escaso apetito inversor en el petróleo convencional, más allá del fracking. Para evitar un serio problema en el mercado a mediados de la década de 2020, el crudo no convencional (shale) tiene que aumentar de aquí a 2025 más de 10 millones de barriles al día, lo que supondría superar a Rusia. En la historia del petróleo no ha habido ni un solo caso de un país que hiciera algo así y dudo que ahora lo haga alguien. Si este crecimiento sin precedentes no viene de EE UU, podemos entrar en aguas turbulentas. No son buenas noticias. El shale oil de EE UU puede hacer mucho, pero no puede hacerlo todo solo.

P. ¿Qué escenarios baraja?

R. Si para 2020 no remonta la inversión y el fracking de EE UU no logra el milagro de aumentar tanto la oferta, los precios subirán de forma importante.

P. ¿Qué incrementos de precios pronostica a medio plazo? ¿Un barril a 80 dólares? ¿A 100?

R. No puedo dar cifras concretas. Pero el aumento podría ser significativo, lo que sería una mala noticia para los consumidores. Y, a largo plazo, también sería malo para los exportadores.