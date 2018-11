Guindos pide que el BBVA y el Sabadell refuercen su “débil” posición de capital

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, se ha estrenado en un acto de relevancia con un discurso de calado. Tres días después de publicar los test de estrés que han medido la capacidad de resistencia de los bancos a una recesión, ha echado un jarro de agua fría al optimismo de algunas entidades al afirmar: "Los bancos con índices de capital en el escenario adverso por debajo del 9%", que es el caso del BBVA, con un 8,8%, y Sabadell, con un 7,58%, "muestran una posición de capital más débil, aunque aún satisfactoria. Estas 12 entidades, que representan casi el 40% de los activos totales del sector, deberían aumentar la solidez y mejorar las posiciones de capital para enfrentar los desafíos futuros y, por lo tanto, serán monitoreadas de cerca", según el discurso pronunciado en Bruselas que aparece en la web del BCE.

En la primera reacción de un organismo oficial tras las pruebas a la banca del viernes pasado, en las que no había aprobados ni suspensos, Guindos pone el listón de las entidades fuertes en el 9% de capital CET 1 en el escenario adverso. El comentario no deja en un lugar tranquilizador a CaixaBank, que es el primero que supera el 9% con un 9,11% ni al Santander está en el 9,20%, también cerca de la barrera del vicepresidente.

CaixaBank y Santander están en otro grupo, "que debe reducir sus vulnerabilidad", comentó Guindos tras los test de estrés realizados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), en colaboración con el BCE. "En la segunda categoría hay 12 bancos tenían índices de capital básico entre el 9% y el 11%, lo que representa alrededor del 45% del total de activos. Estos bancos mostraron un grado razonable de resistencia en general. Sin embargo, algunos de estos bancos aún tienen trabajo que hacer para mejorar la capitalización y reducir su vulnerabilidad al estrés".

El 40% del sector está débil

El mensaje es de gravedad, no solo por afectar al segundo y quinto banco de España, sino porque incluye a gigantes europeos como el Deutsche Bank, Société Générale, BNP Paribas, Lloyds y Barclays, entidades que por su tamaño son casi imposibles de rescatar. Estos cinco grandes, y otros más como el Bank of Ireland, están entre los más importantes de Alemania, Francia y el Reino Unido. Además, como recuerda Guindos, estas 14 entidades débiles representan el 40% de los activos del sector europeo, otro factor inquietante si se desacelera la economía europea en paralelo a que el BCE deje de comprar activos financieros en el mercado.



La EBA no estableció un umbral para aprobar o suspender su examen, aunque el mercado, del mismo modo que en los anteriores test de estrés, toma como referencia de la solidez de las entidades con una ratio del 5,5% de capital de máxima calidad CET1 en el peor escenario. Ninguna entidad logró un resultado por debajo de esa cifra. De hecho, solamente tres entidades se situaron por debajo del 7%: Lloyds (6,8%), Banco BPM (6,67%) y Barclays (6,37%).



"El alto nivel de resiliencia del sistema bancario de la Zona euro no debería esconder el hecho de que permanecen ciertas áreas vulnerables", ha alertado el banquero español, tras indicar que los resultados de los bancos supervisados por el BCE han "mejorado" en comparación con los test de estrés de hace dos años.