Pallete culpa a la normativa de la UE de la caída en Bolsa de las telefónicas

El expresidente de Telefónica César Alierta se hizo popular en los foros internacionales por sus diatribas aceradas a la normativa comunitaria que exigía todo tipo de regulación y controles, mientras que dejaba plena libertad a las nuevas empresas de Internet como Facebook o Google. Su sucesor en el cargo, José María Álvarez-Pallete, ha cogido el relevo de esta doctrina y ha lanzado hoy una dura crítica a las autoridades europeas, a las que ha acusado ser las responsables con su regulación tan restrictiva de que las operadoras de telecomunicaciones europeas sean cada vez menos rentables y de que su valor en Bolsa se haya desplomado dramáticamente en los últimos años.

Pallete, que participó en foro FT ETNO Summit 2018, organizado por el diario Financial Times, llamó a acabar con lo que denominó el "antiguo régimen" normativo de la UE que somete a una regulación asfixiante a las empresas de telecomunicaciones a la que no están sometidos los gigantes de Internet, las llamadas Over The Top (OTT), como Google, Facebook o Amazon.

El máximo responsable de Telefónica culpó a ese marco normativo de ser el responsable de que los ingresos de las grandes operadoras europeas hayan caído desde los 444.000 a los 369.000 millones de dólares anuales en los últimos cinco años, y la capitalización bursátil de las diez principales compañías del sector se haya desplomado un 43% desde 2012, desde los 234.000 a los 133.000 millones de dólares.

Pallete destacó que mientras el sector de telecomunicaciones aporta el 5% del PIB europeo, mantiene 700.000 empleos y devuelve el 23,2% de sus ingresos en impuestos, la UE se empeñe en una hiperregulación que ha hecho que los precios hayan caído un 80% en los últimos 20 años, provocando un estrechamiento de los márgenes de beneficio.

José María Álvarez-Pallete, en el foro FT-ETNO Summit 2018.

Pérdida de valor

El directivo, que compartió foro con la comisaria europea para la Economía Digital, Mariya Gabriel, señaló que las operadoras tienen que hacer frente a inversiones para dar cabida a un crecimiento del 50% de los datos. "¿Crecen un 50% los coches o los iPhone"? se preguntó, al tiempo que señalaba que el sector está perdiendo peso en la industria desde el 49% que representaba en 2010 al 37% en 2016, mientras que los nuevos actores de Internet han pasado del 4% al 21% en ese mismo periodo.

Pallete pidió una simplificación de la normativa, y una menor intervención en materias como los precios, los procesos de fusión, los acuerdos entre compañías, y la aplicación del principio "mismo servicio, mismas reglas y mismas obligaciones", en relación a las compañías de Internet,

"Todavía estamos a tiempo", enfatizó el directivo español que exigió una regulación digital para el siglo XXI que favorezca la inversión en nuevas redes y otorgue espectro radioeléctrico a largo plazo.