El Gobierno reconocerá la singularidad jurídica de las ‘start-ups’ y las apoyará con medidas fiscales

El Gobierno reconocerá legalmente la “singularidad jurídica” de las start-ups, concediendo ventajas fiscales a las empresas que inviertan en ellas. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la clausura del South Summit 18, el foro de empresas innovadoras e inversores que se ha celebrado esta semana en Madrid. Sánchez ha anunciado una serie de medidas de apoyo a estas empresas innovadoras que incluye, además, una red de incubadoras y aceleradoras conectadas que apoyen a los emprendedores digitales. También pretende "potenciar" la celebración de más encuentros nacionales e internacionales para favorecer la inversión en proyectos que salgan de citas como el South Summit y conviertan a España "en una referencia global". "La economía digital es la clave del futuro de nuestro país", ha remarcado Sánchez.

"Señor presidente, estamos contigo, tienes nuestro apoyo. Has demostrado que crees en este ecosistema", le ha elogiado María Benjumea, fundadora de Spain Startup, que ha recordado que más de 16.000 personas —el doble que en 2017— han pasado por La Nave de Villaverde que acoge el certamen desde 2015 (se celebra en la capital desde 2012). La cartera de inversión que se ha manejado en las 2.500 reuniones entre promotores de start-ups y los interesados potenciales alcanza los 50.000 millones de euros.

El presidente ha ensalzado en la clausura del evento —también ha participado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ha hecho hincapié en la importancia de la "visión cooperativa" en la economía para "sumar y no restar"— la labor de estas empresas para que “España no pierda el pulso de la economía digital” y ha expresado su deseo de que las Administraciones Públicas “estén a la altura del talento” de las start-ups y que estas dejen de ver a las instituciones públicas “con recelo y como un obstáculo” y que las perciban como “cómplices”.

En este sentido, ha anunciado una “estrategia de nación emprendedora para que las start-ups tengan el apoyo que necesitan” con tres líneas de actuación. En primer lugar, se compromete a “avanzar en un marco legal que reconozca las singularidades propias de las start-ups y su naturaleza jurídica específica”. Dentro de esta primera línea incluye “potenciar los incentivos fiscales para la inversión en I+D+i en el impuesto de sociedades”, para que las grandes empresas vean a las start-ups como vehículos de innovación. Otra medida será la “la transferibilidad de los créditos fiscales generados en el impuesto de sociedades por actividades de I+D+i a empresas que participen en la financiación, en los proyectos y en las tecnologías start-ups”. No ha especificado si se refería a que las empresas que tengan estos créditos fiscales –una fórmula que permite aplazar el pago de impuestos- los puedan transferir a empresas que participen en proyectos de start-ups o, en sentido contrario que estas puedan cederlos a sus accionistas. Estas medidas fiscales, ha anunciado, estarán contenidas en el documento con las líneas maestras del presupuesto que el Gobierno enviará a Bruselas el próximo día 15.

En segundo lugar, Sánchez ha anunciado “pasos para la creación de una red conectada de aceleradoras e incubadoras” que den apoyo económico y de otro tipo a las start-ups. El presidente ha afirmado que ha conocido algunas en su reciente viaje a Silicon Valley y que en España “hay que aumentar su número y mejorar su conectividad”, porque es importante el trabajo en comunidad para que prosperen estos proyectos empresariales.

Finalmente, se ha comprometido a fomentar “encuentros internacionales para el contacto entre start-ups e inversores”, y ha puesto como ejemplo el South Summit, expresando su compromiso para que siga celebrándose en Madrid y el de “echar el resto para que sea aún más una referencia global de emprendimiento y start-ups”. “Con este clima, no hay ningún país que pueda competir con Madrid y España”, ha dicho.

Sánchez ha advertido no obstante que los avances no son lo suficientemente rápidos por el cortoplacismo y el distanciamiento que políticos e instituciones provocan en los emprendedores. "Habéis clamado por los cambios necesarios durante muchísimos años, [exigido] que fuéramos cómplices en lugar de un obstáculo al que mirar con recelo... La política tiene mucho que aprender, la política tiene que pensar en el medio plazo y muchas ocasiones pensamos en el corto, en el día a día. Hay que poner las luces largas, no pensar solo en la España de mañana, de 2019 y 2020", ha reflexionado Sánchez. Para ello ha instado a "alcanzar acuerdos duraderos no solo entre partidos sino también entre instituciones".

También ha reiterado que el Gobierno trabaja en la reforma de la Formación Profesional para acercarla al modelo dual de otros países, con prácticas reales en empresas. Sobre este asunto, ha dicho que el Gobierno “escuchará” a las start-ups para definir las nuevas titulaciones. “La única forma de conocer los perfiles profesionales que van a ser necesarios en el futuro inmediato es dando voz a quien es capaz de saber cómo será el trabajo mañana, y vosotros anticipáis ese provenir más que nadie”, ha expresado. "Espero hacer de España un ejemplo también en star-ups”, ha concluido Sánchez su intervención.