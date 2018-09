Barcelona rechaza dar licencias a los polémicos ‘pisos colmena’

Una empresa barcelonesa ha asegurado que está construyendo un piso colmena en Barcelona en el que vivirán 15 personas en 100 metros cuadrados. Y tiene planes para poner algunos más en marcha. La iniciativa copia las habitaciones cápsula que utilizan algunas instalaciones —sobre todo hoteles— en Japón en la que los clientes duermen en una especie de nichos amontonados. Unos habitáculos con puerta y cerradura en los que dentro hay un colchón e incluso televisión en el techo de la cápsula. En el caso de la iniciativa de Barcelona, la empresa no los quería destinar a turistas, sino a inquilinos con apuros económicos y para estancias largas. El Ayuntamiento de Barcelona, sin embargo, se ha opuesto tajantemente a la iniciativa empresarial y ha anunciado que una propuesta así jamás podrá obtener una licencia de actividades en la capital catalana.

La empresa Haibu 4.0 lleva semanas publicando anuncios en los que ofrece plazas en pisos colmena por 200 euros al mes. Edi Wattenwil es uno de los socios promotores de esta iniciativa. “No estamos pensando que sea la vivienda del futuro pero si miramos a nuestro alrededor vemos que hay gente con problemas económicos. A mis socios y a mí se nos ocurrió que sería una buena idea crear este tipo de pisos de convivencia para que las personas tengan la posibilidad de estar un periodo de tiempo hasta conseguir que su economía mejore”, asegura Wattenwil.

El empresario afirma que con sus socios estuvieron visitando hostales y quisieron un lugar con mucha mayor privacidad: “En los hostales hay habitaciones con cinco o seis camas separadas por una simple cortinilla”. Los socios, asegura que son más de una docena, comenzaron entonces a poner hilo en la aguja y a buscar un lugar dentro de la capital catalana donde fuera posible llevar a cabo el primer piso colmena de España. “Los arquitectos y el planeamiento urbanístico ordenan que en cada edificio se destine la parte baja a locales comerciales. Unos locales que nunca se consigue llenar del todo y que permanecen vacíos. Buscamos y encontramos un local que se adecua perfectamente a nuestra idea en el barrio de la Bordeta”.

Cápsulas en un bajo comercial

En julio alquilaron el inmueble y comenzaron a preparar la instalación. Esta semana han comenzado las obras para colocar las cápsulas. “Son de 120 centímetros de ancho, 120 de alto y 200 de largo. Dentro hay un somier que se levanta para colocar debajo maletas, una cabecera que también sirve de almacenaje, una mesa plegable, estantería, enchufe y cargador USB”, especifica. Hay zonas comunes y baños compartidos.

El Ayuntamiento es tajante con la iniciativa. El concejal de vivienda, Josep Maria Montaner, sostiene que el proyecto de Haibu 4.0 no tiene cabida en la ciudad. “La normativa establece que una vivienda debe tener un mínimo de 40 metros cuadrados de superficie por lo que esta empresa no podrá obtener nunca las licencias pertinentes para operar”. La cuarta teniente de alcalde, Janet Sanz, ha sido más tajante: “El Ayuntamiento no ha recibido ninguna petición de licencia de este tipo. El amontonamiento es ilegal, una actividad así no tiene cabida ni ahora ni la tendrá en un futuro en nuestra ciudad”.

La empresa afirma que tiene 500 solicitudes

Wattenwil sostiene que las administraciones se equivocan: “La ciudadanía que pasa por una mala racha económica no tiene porqué dormir en la calle o en un hostal. En nuestra empresa pueden vivir dignamente por 200 euros al mes”. El empresario mantiene que lucharán hasta “el final” para convencer al Ayuntamiento y la Generalitat de que los pisos colmena son una alternativa.

“Hemos recibido más de 500 peticiones. Nuestros requisitos es que sean personas de entre 25 y 45 años con una nómina mínima de 450 euros y sin antecedentes penales. Como nosotros somos los que seleccionamos a los inquilino no aceptaremos a turistas”, asegura. Además del cubículo en sí, también habrá espacios comunes. No pondremos encimeras de cocina para evitar tener que colocar extractores de humos. Haibu 4.0 asegura que construirá las habitaciones colmena y si el Consistorio no da su brazo a torcer desmontarán las capsulas y trasladarán la iniciativa a ciudades como “Dinamarca, París, Roma”.