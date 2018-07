El beneficio de ACS sube un 7,4%, hasta los 447 millones

ACS ha comenzado el año con buen pie, según sus propias cuentas. En la primera mitad del año ha ganado 447 millones, un 7,4% más que en el mismo periodo del año anterior. El incremento sería mayor, hasta el 13,3%, si la comparación eliminara el efecto que producen en el balance de la empresa los tipos de cambio.

En consonancia con el aumento de las ganancias, el grupo presidido Florentino Pérez también ha logrado una mayor facturación en el primer semestre del ejercicio: 17.777 millones, un 2,2%. "La buena evolución de todas las actividades, principalmente en los mercados más desarrollados, apoya este crecimiento", añade.

La distribución de las ventas según procedencia geográfica muestra la importancia para la compañía de América del Norte, donde logra el 44% de sus ingresos. Tras esta región, la siguiente es Asía Pacífico, con el 27% de la facturación. En tercera posición, aparece España, con el 14%.

Un aspecto a destacar de las cuentas presentadas este miércoles es la bajada de la deuda neta hasta los 58 millones. Hace un año, ascendía a 1.654 millones, y hace dos a 3.741. Menos significativa es la reducción de la financiación de proyectos, que se ha quedado en 195 millones, frente a los 224 millones de hace un año.

Hay que tener en cuenta que en este balance no está incluida "la financiación puente vinculada a la adquisición de Abertis", explica la empresa, "[...] al no estar todavía completada la transacción y no reflejar la situación final. Se espera alcanzar el cierre de la operación en los próximos meses".