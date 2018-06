Descuelgue la orla de la pared

Un profesional que realice un esfuerzo por actualizar su perfil tendrá un problema si su entorno sigue percibiéndolo como alguien que está fuera de onda. ¿Cómo proyectar esa mejora hacia el exterior? Hay quien piensa que la solución está en ser muy activo en redes sociales. El especialista en marca personal Andrés Pérez Ortega, sin embargo, opina que tratar de maquillar un currículo o una descripción profesional en Linkedin es quedarse en la superficie. “La marca personal no es un traje que te pongas y te puedas quitar cuando convenga, sino que se basa en la autenticidad. Es mucho más importante mostrar y demostrar tus capacidades que buscar el nombre o la descripción perfecta. No me digas lo que haces o a qué te dedicas; enséñamelo en un blog, muéstrame tu trabajo en un vídeo en el que se te vea en acción o súbete a un estrado y cuéntame tus éxitos y, sobre todo, tus fracasos”.