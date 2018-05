Así son los grados abiertos: la opción más flexible cuando todavía quedan dudas

Ivet Zwatrzko (Vic, 1998) hizo el bachillerato de ciencias porque se imaginaba un futuro en la medicina o en la biología humana. Sin embargo, la vida universitaria le iba a llevar por unos derroteros que no se imaginaba en principio. “Al mismo tiempo, además de las ciencias, me gustaba muchísimo leer, el cine, las humanidades, sobre todo en su faceta más artística”, explica. Pensó que quizá no quisiera acabar trabajando en un laboratorio y, cuando conoció la posibilidad de grado abierto, decidió probar suerte.

En su grado abierto, el curso pasado, Zwatrzko eligió asignaturas de Comunicación Audiovisual, Estudios Globales y Humanidades. “La experiencia de grado abierto es muy satisfactoria en el sentido de que permite conocer varias cosas”, explica. “Si en su momento me hubieran hecho escoger solo un grado, habría escogido Comunicación Audiovisual y no habría visto que hay otras materias que me gustan y que me gustan incluso más todavía”.

El caso de esta estudiante es muy particular, porque al final su opción última no ha sido un solo grado, sino que compagina dos: Comunicación Audiovisual y Humanidades. Ya no es grado abierto, pero ­Zwatrzko sigue abierta a ver el mundo desde diferentes puntos de vista. Lo más difícil, el encaje en la universidad: “Tienes que ir a muchas clases diferentes con personas distintas y eso dificulta integrarse en un grupo de compañeros. Pero siempre acabas encontrando a gente con la que te llevas bien”, concluye.