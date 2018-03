Florentino Pérez: el pacto entre ACS y Atlantia creará “el líder mundial indiscutible de infraestructuras”

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha señalado que el pacto entre la italiana Atlantia con ACS y su filial Hochtief para la toma de Abertis, dará lugar al mayor grupo constructor del mundo, y al “líder mundial indiscutible del sector de infraestructuras” con la mayor cartera de concesiones.

Pérez señaló que el acuerdo entre ambas partes se ha diseñado “para velar por los intereses de todos los accionistas” de Abertis, y “aportara valor adicional al proyecto. “Se trata de una alianza estratégica entre tres compañías líderes en infraestructuras con el fin de aunar esfuerzos con el fin de aunar esfuerzos y combinar capacidades en favor de un proyecto global”.

El presidente de ACS participó en una multitudinaria rueda de prensa junto a Giovanni Castellucci, consejero delegado de Atlantia, y el consejero delegado de Hochtief, para presentar el acuerdo que han firmado para lanzar una opa conjunta por Abertis poniendo fin a la guerra de opas que mantenían desde hace nueve meses.

Florentino Pérez recalcó que se trata de un acuerdo de futuro para afrontar proyectos conjuntamente y no para “despiezar Abertis y repartirnos sus activos”. Aunque por el deber de silencio hasta que no presenten el folleto ampliado de la opa no pudo dar más detalles sobre la operación, confirmó que el presidente de la nueva Abertis será nombrado por ACS y el consejero delegado por Atlantia, y mantendrán la españolidad de la firma

También señaló que, aunque no ha mantenido a contactos con la Caixa, da por seguro de que acudirá a la opa, y venderá el 21,55% que posee de Abertis a través de Criteria.