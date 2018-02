Facua denuncia a Movistar, Vodafone y Orange por las últimas subidas de tarifas

Facua recuerda que Movistar ha subido hasta en seis ocasiones sus tarifas convergentes Fusión desde mayo de 2015, cuando por primera vez las incrementó en 5 euros después de que lanzara en septiembre de 2012 estas modalidades bajo el anuncio de que mantendría sus precios "para siempre". La segunda, de 3 euros, fue en enero de 2016; y la tercera, de entre 2 y 5 euros, en julio de ese mismo año.

A estas le siguieron las tres subidas en 2017: 5 euros más al mes en febrero para las ofertas del paquete Fusión (a cambio de ofrecer más datos); en abril, otros 5 euros las tarifas de Fusión Contigo; y en junio, se incrementó en un 33% el coste de los GB cuando los clientes exceden de lo contratado (de 1,5 a 2 céntimos por mega extra). Ahora, la última subida de la compañía se produce este mes de febrero, en 2018, al volver a incrementar Movistar otros 5 euros en sus paquetes Fusión.

Por su parte, Vodafone ha seguido de cerca el comportamiento de Movistar, según Facua. La compañía también se apuntó a la subida de 2015 de tarifas y lo hizo entre 1 y 2 euros los planes convergentes de Vodafone. En 2016, el incremento fue de entre 2 y 3 euros.

Ya en abril de 2017, volvió a aumentar en 3 euros sus tarifas Vodafone One S y M y 5 euros en el caso de las One L. Ahora, en febrero de 2018, la compañía ha subido de dos a 4 euros todas sus tarifas de telefonía, internet y televisión Vodafone One.

Orange no se ha quedado atrás y también ha seguido el ritmo de sus homólogas, según denuncia la asociación de consumidores. Al igual que Movistar y Vodafone, Orange también se sumó a la subida de tarifas en 2015, cuando aumentó en 2 euros los planes convergentes Canguro Ahorro y Sin Límite.

En febrero de 2017, aumentó el precio de sus tarifas convergentes Love entre 2 y 5 euros. Y ahora en febrero de 2018, un año después de esa última modificación unilateral de tarifas, las ha vuelto a incrementar: sus paquetes Love Familia sin límites y Love Familia total con 500 megas serán 5 euros más caros que hace un año; el Love Esencial con 50 megas, 3 euros y el conocido como Love sin límites, 2 euros.