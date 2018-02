Arranca el carrusel de subidas de tarifas de Movistar, Orange y Vodafone

5 de febrero de 2016. Telefónica sube 3 euros al mes las tarifas de su paquete Movistar Fusión a cambio de más datos móviles; Orange y Vodafone replican semanas después la subida de Telefónica. 5 de febrero de 2017. Telefónica sube 5 euros al mes Movistar Fusión; Orange y Vodafone aplican subidas similares en las siguientes semanas. 5 de febrero de 2018. Movistar Fusión sube 5 euros. Orange y Vodafone siguen sus pasos aumentando el precio de sus paquetes Love y One, respectivamente.

No, no es un error de redacción. Es una secuencia recurrente que se repite año tras año cuando llega el mes de febrero: Telefónica aplica el 5 de febrero una subida unilateral de tarifas en Movistar Fusión, su paquete de servicios de telecomunicaciones (fijo, móvil, datos y fibra) más popular a cambio de aumentar la velocidad de conexión de fibra, el bono de datos o las líneas móviles; Orange replica la subida semanas después con el mismo argumento de aumentar la calidad del servicio y Vodafone se suma a los aumentos en abril, coincidiendo con el inicio de su año fiscal. Los aumentos también afectan a las líneas móviles y a los contratos que solo incluyen conexión a Internet por ADSL o fibra.

Solo MásMóvil (propietario de las marcas Yoigo y Pepephone) se queda fuera de las subidas por el momento. Merced a esa política, el llamado cuarto operador ha conseguido arrebatar a sus rivales 400.000 usuarios en 2017 gracias a la portabilidad, el procedimiento regulado que permite pasarse a otro operador de forma gratuita y conservando el número.

Quejas de los consumidores

Desde las asociaciones de consumidores denuncian lo que entienden una estrategia comercial pactada de aumento de precios de las compañías. Así, la OCU considera “abusiva” esta estrategia de subidas “unilaterales” y “en paralelo” de las grandes compañías “por perjudicar a los usuarios quienes, a pesar de no tener interés en la supuesta mejora del servicio, ven crecer su factura una vez más”.

“Están creando cada vez tarifas más prémium que, por un lado, resultan difíciles de replicar para la competencia y, por otro, pueden estar cada vez más alejadas de las necesidades reales de los usuarios”, indican desde la OCU.

Desde los operadores tiene una versión muy distinta. Recuerdan que “por pequeños incrementos en los precios” se producen “grandes cambios en los servicios que se prestan”. La principal consecuencia es que los precios unitarios de voz y datos han bajado con fuerza en los últimos años, “en un contexto donde el apetito por los datos entre los usuarios crece de forma exponencial año tras año”, según señala un portavoz de una de las compañías afectadas.

También recuerdan que las subidas afectan a las tres únicas operadoras que invierten en infraestructuras,"con inversiones enormes en las redes de fibra y de 4G de móvil". “Las compañías y los clientes han de buscar un punto de equilibrio donde los clientes gocen de las mejores infraestructuras y las empresas sean capaces de recuperar las inversiones realizadas”, indican en fuentes de las operadoras.

Asimismo, aseguran que la competitividad en el sector de telecomunicaciones es “brutal” como prueba el hecho de que en los últimos tres meses de 2017 se alcanzaron cifras record de portabilidad., el mecanismo que permite cambiar de compañía conservando el número. “No hay ninguna otra actividad, entre los sectores de servicios, con estos volúmenes de cambio de clientes”, indican.

Por el momento, el regulador se mantiene vigilante pero sin acometer ninguna acción. El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha asegurado en varias ocasiones que siguen la evolución de los precios y están analizando si los usuarios exigen realmente estas mejoras, aunque no se conoce si esa preocupación tendrá alguna consecuencia concreta.

Estas son las tarifas que suben

MOVISTAR

Telefónica sube prácticamente todo su catálogo de tarifas, desde los paquetes Fusión, las líneas móviles o servicios auxiliares como el contestador.

Movistar Fusión. Todos los paquetes Fusión, salvo Fusión #0 y Fusión Series suben 5 euros a partir de hoy, 5 de febrero. Las tarifas afectadas son Movistar Fusión+ Ocio, Fusión+ Fútbol, Fusión+ Ficción total, Fusión+ Premium, Fusión+ y Premium Extra, Fusión +4 Premium y 4 Premium Extra. A cambio se duplica la velocidad de conexión simétrica en fibra y se añaden 2GB todos los bonos de datos en las líneas móviles del paquete.

Movistar Fusión #0 subirá tres euros próximamente, aunque la compañía no ha confirmado aún la subida.

Tarifa solo móvil. Los clientes que solo tienen contratadas las línea móvil Movistar verán incrementadas sus tarifas a partir del próximo 18 de febrero entre dos y tres euros las tarifas a cambio de un aumento en el bono de datos. En concreto, la Tarifa #2 añade un 1GB hasta los 3GB de datos por 17 euros al mes (2euros más); la Tarifa #6 pasa de 6GB a (GB por 3 euros más hasta los 30 euros al mes.

Por su parte, las dos tarifas con minutos y SMS ilimitados elevan su precio tres euros a cambio de 5GB más de datos. La Tarifa #10 tendrá 15GB por 40 euros al mes y la Tarifa #20 ofrecerá 25GB por 50 euros

Tarifas solo fibra. Desde el 5 de enero, los paquetes Movistar Fibra Óptica, tanto de 50 Mbps (MB) como de 300MB cuestan 2 euros más al mes. Estos planes solo incluyen conexión a Internet y llamadas desde el fijo a fijos nacionales y 550 minutos a móvil

Servicio auxiliares. Telefónica aplicó también desde el 5 de enero pasado subidas a las tarifas de una serie de servicios auxiliares. Así, recuperar una llamada del contestador automático pasó de 12,1 a 18,15 céntimos, un 50% más. El desvío de llamadas subió un euro hasta los tres euros mensuales (+33%). La llamada a tres se encareció casi un 40%, de 3,6 euros a 5 euros al mes. El servicio integral de mantenimiento subió dos euros mensuales, por lo que la cuota se queda en ocho euros (+33%).

ORANGE

Orange incrementará el precio de sus paquetes convergentes Love a partir del próximo 25 de febrero entre 2 y 5 euros, dependiendo de la modalidad contratada, a cambio de más datos en el bono móvil (entre 1Gb y 6GB), aunque mantiene la velocidad de la fibra.

Paquetes Love. Love Esencial aumenta 3 euros hasta 51,95 euros al mes, e incrementa de 3GB a 4GB los datos móviles. Love sin límites sube 2 euros y costará 62,95 euros al mes, a cambio de aumentar 2GB los datos hasta los 10GB. Love Familia sin límites aumenta 5 euros al mes, pasando a costar 89,95 euros, a cambio de que el bono tenga 20GB en lugar de 16GB. En cuanto a Love Familia Total, el paquete más exclusivo de Orange, sube 5 euros hasta 134,95 euros al mes, con 6GB más de datos a compartir hasta los 30GB.

Líneas móviles adicionales. Orange también incrementa a partir del 25 de febrero el precio de algunas de las líneas móviles adicionales que se pueden añadir a los paquetes Love. Se encarece 3 euros la línea adicional para Esencial con 1 GB adicional que pasa además a contar con llamadas ilimitadas, mientras que las líneas extras de los paquetes Love sin límites suben 2 euros al mes a cambio de 2 GB más. En cuanto a las líneas de Love Básico, se encarece su establecimiento de llamada que pasa de 20 a 30 céntimos.

Love Negocio. La subida de precios en las tarifas Love para autónomos y empresas es de 1 euro al mes excepto con Love Negocio Total, donde la subida es de 2 euros. A cambio, se aumentan los datos 2GB con Love Negocio Esencial y Negocio sin límites, 4 GB con Love Negocio Total, 6GB con Love Negocio Total+ y otros 2GB con las líneas adicionales.

VODAFONE

Vodafone aplicará a partir del 1 de abril una nueva subida de precios de entre 1 y 2 a sus tarifas móviles y de solo fibra, y de entre 4 y 5 euros a sus paquetes convergentes (fijo, móvil, datos e Internet).

Vodafone One. Los paquetes más populares de la operadora británica tendrán incluido Social Pass, un servicio que permite el uso de apps de mensajería y redes sociales (vídeos incluidos) sin consumir datos móviles. También se regala una línea móvil adicional (también en solo fibra), se regala una tarjeta SIM para el data sharing (posibilidad de compartir datos en otros dispositivos) para planes One M y superiores, y se aumentan los gigas.

Vodafone One S pasa de 53 a 57 euros al mes; Vodafone One M, de 64 a 68 euros y Vodafone One L de 77 a 81 euros. Vodadone One Familia Fútbol sube 5 euros hasta 110 euros.

Tarifas móviles. La principal novedad es la inclusión dentro de las tarifas de móvil Smart o superiores su servicio Social Pass,. En los planes de móvil Red M y superiores y en se ofrecerá una SIM adicional para compartir los datos de la tarifa. Y en los planes Mini S y +Líneas Mini se añaden 500MB adicionales.

Con estas novedades, los planes Minis costarán 12 euros; el Mini M, 17 euros (un euro más); Smart, pasa de 27 a 29 euros; red M de 37 a 39 y Red L de 47 a 49 euros.