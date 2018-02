¿Dónde hacen sus reservas los turistas que se alojan en hoteles españoles?

España ha batido de nuevo este año sus récords turísticos. Visitaron el país 81,8 millones de turistas, más que ningún otro año en la historia. De ellos, 51,3 millones se alojaron en hoteles, según los datos del INE. Y a buen seguro, la mayor parte hizo su reserva a través de internet, con alguna de las OTAs (online travel agency) que llenan los hoteles de todo el mundo. En concreto, dos gigantes, Booking.com y Expedia, dominan el mercado de las reservas online en España desde hace algunos años, según SiteMinder, una plataforma tecnológica que da servicio a esas OTAs. Sin embargo, cada vez más los propios hoteles están intentando que los clientes reserven directamente en sus páginas y la vía directa crece como opción entre los viajeros.

SiteMinder elabora cada año un ranking de los principales canales a través de los cuales los clientes reservan sus habitaciones de hotel en España, ordenándolos por ingresos. Como aclara la plataforma, la lista se basa en los 72 millones de reservas realizadas a través de los canales de distribución conectados a SiteMinder. Esas reservas han aportado a los 28.000 hoteles del mundo a los que presta sus servicios un total de 21.530 millones de dólares (19.220 millones de euros) brutos.

El propio consejero delegado de SiteMinders, Mike Ford, destaca el crecimiento de las webs de los propios hoteles como canal de entrada de reservas, "tanto de turistas como de viajeros de negocios". Este año, las principales cadenas hoteleras españolas, que presentaron sus resultados y planes en el marco de la feria Fitur, citaban entre sus intenciones la de crecer en reservas por la vía directa, una forma de reducir la factura de los intermediarios. En la lista de SiteMinder de este año, las webs de los hoteles se colocan como la tercera vía más utilizada para reservar hotel, cuando en años anteriores no aparecían ni entre las 10 primeras.

No obstante, a juicio de Ford, los hoteles no dejan de lado las reservas a través de las OTAs o de los sistemas de distribución global (GDS) o los mayoristas. De ahí que destaque el "increíble impacto que puede tener una estrategia de distribución variada en la cuenta de resultados de un hotel".

Por su parte, Mateus Coelho, director regional de SiteMinder para España, Portugal y Brasil, destaca la presencia de actores como On the Beach y HRS como prueba de la importancia de los mercados británico y alemán para el turismo en España. Según la encuesta Frontur del INE, el el 23% de los turistas que recibió España en 2017 eran británicos, 18,8 millones, mientras que visitaron el país 11,9 millones de alemanes, el 14,5%. "Sin embargo, la importancia de los canales locales es notablemente perceptible ya que, como hemos comprobado, constituyen casi la mitad de la lista. Esto deja claro que los hoteles españoles no solo deben dirigirse a los turistas internacionales, sino también centrarse en atraer a los viajeros nacionales”.

La lista completa

1. Booking. Una vez más, encabeza la lista esta plataforma nacida en Holanda que agrupa hoteles, apartamentos o incluso barcos, hasta 1,6 millones de alojamientos en 229 países del mundo. Tiene 15.000 trabajadores y pertenece a la estadounidense The Priceline Group, dueña también de Agoda, Kayak o Rentalcars.

2. Expedia. Permite reservar hoteles (120.000), apartamentos (500.000), vuelos (500 compañías aéreas) o alquiler de coches y cruceros en todo el mundo. Estadounidense, es propietaria de Trivago, Hotels.com o HomeAway. Anualmente, ingresa unos 9.800 millones de dólares (7.800 millones de euros) y gestiona reservas por valor de 86.000 millones (69.100 millones de euros).

3. Las webs de los hoteles (reservas directas).

4. Hotelbeds. Mayorista propiedad de TUI Group, el mayor turoperador de Europa, gestiona 170.000 propiedades para OTAs, agencias físicas, turoperadores y aerolíneas. Según sus datos, vende anualmente 47 millones de noches de hotel, en 185 países.



5. Gulliver Travel Associates. Una mayorista británica con 50.000 proveedores en 185 países, tiene un portfolio de 50.000 propiedades. En 2011 fue adquirida por el grupo suizo Kuoni.

6. Keytel Hotels. Una división del negocio hotelero del grupo español Hotusa, permite reservas en unos 1.500 hoteles España, Europa, América, Asia y norte de África.

7. Hotusa. Un consorcio hotelero español con más de 2.500 establecimientos asociados en 48 países y unos 150 de propiedad.

8. NT Incoming. Propiedad del grupo turístico español World 2 Meet, gestiona 3,2 millones de viajes al año.

9. Agoda. Propiedad de Booking, especializada en el mercado asiático.Gestiona 2 millones de alojamientos (villas, casas y hoteles).

10. HRS–Hotel Reservation Service. Un sistema alemán de reserva de hoteles fundado en los 70 en Colonia, dirigido a las empresas del sector y a particulares. Se pueden reservar en 250.000 hoteles en 190 países.

12. Global distribution systems (los sistemas globales de distribución).

13. Welcome Incoming. El sistema de reservas online de Globalia, permite reservar habitaciones en 95.000 hoteles.

12. Serhs Tourism. Propiedad de la división turística del grupo catalán SEHRS, es un mayorista que ofrece principalmente destinos de costa en España. Con una cartera de 32.000 hoteles, gestiona los viajes de 1,5 millones de turistas al año.

14. On the Beach. Una OTA británica especializada en sol y playa muy popular en Reino Unido, con 1,5 millones de clientes al año.

15. Jumbo Tours (perteneciente al Grupo Alpitour, un gran grupo turístico italiano).