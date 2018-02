La nueva publicidad: cine fantástico para conectar con la marca

Domingo por la tarde. Una pareja discute sobre la película que quieren ver. Uno propone la francesa 120 pulsaciones por minuto, un drama sobre activismo y VIH en la Francia de los años noventa. El otro no quiere verla porque el tema le asusta. Este es el argumento de La peli que vamos a ver, el último cortometraje de Roberto Pérez Toledo. Una píldora de ficción con entidad propia creada, sin embargo, para servir de promoción al filme. “Nuestro objetivo era llegar a públicos con los que no concurriríamos por las vías tradicionales, ya que no tenemos el músculo económico de las grandes compañías”, asegura Manuel ­Palos, director de marketing de Avalon, productora y distribuidora de cine independiente.

“Elegimos a Pérez Toledo porque nos interesaba su estilo y la audiencia que le sigue: un público joven que comparte contenidos en redes, especialmente desde Latinoamérica”, comenta ­Palos sobre este cineasta con más de 80.000 seguidores en Instagram y 13.000 en Twitter, y del que algunos de sus cortos acumulan más de uno o incluso dos millones de visionados.

Ese estilo personal de Pérez Toledo, caracterizado por historias de amor entre personas de todas las edades y de diversas orientaciones sexuales, intimistas, dotadas de nostalgia e introspección, con un toque de ingenuidad, es el que también conquistó a El Corte Inglés. Los grandes almacenes han contado con el director para las campañas de San Valentín de los tres últimos años y las de la Vuelta al Cole más recientes. “Un día me descubrí llorando con sus cortos”, explica Daniel Calamonte, responsable de medios sociales de El Corte Inglés. El éxito de los primeros fue inmediato. “Los datos nos dicen que, orgánicamente, han funcionado mejor que cualquier ­campaña publicitaria. Terminamos recibiendo una llamada del presidente felicitándonos”, concluye.