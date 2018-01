El déficit comercial aumenta un 39% pese al récord de exportaciones

Las exportaciones españolas de mercancías se dispararon un 9,1% hasta noviembre y marcan con 255.155 millones de euros un nuevo récord histórico anual a solo un mes de que se cierren los datos de 2017. Después de un 2016 en el que el comercio exterior se ralentizó, la robusta recuperación europea tira de las ventas de bienes españoles, que registran otra vez los mayores crecimientos entre los grandes países, solo superados por Reino Unido y Japón.

Sin embargo, las importaciones también crecen a un ritmo muy fuerte del 11% en el acumulado entre enero y noviembre. Y aunque todavía no arrojan el récord anual, es muy previsible que con 277.894 millones se cierre el 2017 superando el máximo histórico de 2007, cuando se importaron 283.000 millones y se registraba un déficit comercial de 94.000 millones. Ahora la diferencia es que el déficit comercial no es tan grande: 25.141 millones, y se compensa con el superávit que se obtiene gracias al turismo, ahora también en cotas nunca vistas. Eso se traduce en que España está consiguiendo un superávit con el exterior, imprescindible para ir poco a poco reduciendo la deuda que se tiene con el extranjero, en unos niveles altísimos del entorno del 90% del PIB. Estas deudas han de ser refinanciadas periódicamente en los mercados y, como se demostró durante la crisis, representan el principal talón de Aquiles de la economía española.

Las importaciones crecen con mucha fuerza debido, sobre todo, a dos motivos. Uno es la recuperación de la economía, como apunta el Ministerio que dirige Luis de Guindos. Pero el principal es el encarecimiento del petróleo. Este ha subido en torno a un 27% durante los últimos doce meses. Y eso en parte se ha traducido en que el déficit energético se haya disparado un 31% entre enero y noviembre hasta los 19.269 millones. En esos once meses, el déficit comercial ha aumentado un 39%. De lo que se deduce que los productos energéticos tienen mucha culpa del deterioro.

En términos de volumen, las exportaciones subieron hasta noviembre un 8,5%, pues los precios se encarecieron un 0,6%. En cambio, las importaciones solo aumentaron en volumen un 5,8%, pero sus precios subieron un 5%. En este último dato se aprecia el efecto que está teniendo el precio del petróleo.

Aun así, no todo responde a la energía. El saldo no energético de comercio de mercancías también ha empeorado, si bien en cantidades mucho menores. Ahora se registra un déficit acumulado de 3.425 millones entre enero y noviembre de 2017, frente a los 1.605 millones que se anotaron en el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones del sector del automóvil retroceden un 0,9% hasta noviembre, debido sobre todo al descenso de las ventas a Reino Unido, Turquía y Francia, según explica el Ministerio de Economía. Estas habían estado tirando mucho de las ventas al exterior, pero ahora es uno de los pocos grupos que no crecen junto a los aparatos de precisión y la electrónica de consumo.