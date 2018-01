CC OO pide que los salarios más bajos suban más que el resto

El sindicato CC OO no es partidario de que en el acuerdo de negociación colectiva que las centrales tienen que pactar este año con las patronales CEOE y Cepyme haya un dígito. Su secretario general, Unai Sordo, ha defendido que en ese acuerdo se marquen unos principios generales en que se tenga en cuenta la evolución de los precios, la productividad y las pérdidas de poder adquisitivos en los últimos años. Además, también plantea que los sueldos más bajos puedan subir más. Esto “no le debería resultar chocante” a la patronal, defendió Sordo.

La posición de CC OO muestra una postura diferente de la que hace una semana anticipó UGT. Entonces el líder de esta última central, Pepe Álvarez, defendió que el sueldo mínimo en convenio sea de 1.000 euros y que hubiera un dígito general que sirva de orientación a los negociadores de los convenios en sectores y empresas.

Sordo negó que esté diciendo algo contradictorio a lo de UGT. No obstante, evidentemente no es lo mismo. El líder de CC OO no defendió que ellos no quieran que los sueldos más bajos lleguen a los mil euros. Pero sí que reclamó que a la hora de negociar estos sueldos se tengan más elementos en cuenta.

Un aumento del 3%

También defendió esto mismo para el resto de retribuciones a pactar en la negociación colectiva. “No va a ser una cifra cerrada”, anticipó sobre su propuesta. Sordo señaló que, según el planteamiento de CC OO, en cada convenio se hará una reivindicación en la que se tendrá en cuenta la inflación, lo perdido durante la crisis y la evolución de la productividad. “Con esta base, si hubiera un convenio de país, probablemente la subida que pediríamos superaría el 3%”, resumió.

Los dos sindicatos mayoritarios están acercando sus posiciones en estos momentos para llevar una posición única a la reunión sobre salarios que se celebrará el próximo 25 de enero.

Para CC OO, 2019 también tiene que ser un año en que el cierre de la brecha salarial entre hombres y mujeres sea una prioridad. Sordo lanzó la idea de que este ejercicio el 8 de marzo, el día de la mujer, no sea un año más. Anticipó que su sindicato planteará una gran movilización. ¿Una huelga? Sordo aclaró que no tiene por qué ser este tipo de protesta sin que, por eso, sea deje de ser una movilización mucho más importante que en otros años.