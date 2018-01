“La intervención de la autoridad de resolución europea fue indignante”

Ana Oramas, diputada por Coalición Canaria, preside la comisión de investigación de la crisis. Mantiene un férreo control de los tiempos de intervención de los diputados y una gran corrección con los comparecientes. Sin embargo, la intervención de la alemana Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), que gestionó la quiebra del Popular, le sacó de ese papel.

La funcionaria europea no aportó datos nuevos sobre el informe de Deloitte que sirvió para valorar al Popular la noche de su venta al Santander. El Congreso lo ha solicitado dos veces y la JUR se ha negado a darlo aunque otra autoridad europea ha pedido que revelen más datos del informe.

Pregunta. ¿La comparecencia de König ha sido el momento más amargo en la comisión?

Respuesta. Ha sido el más decepcionante e indignante. No entiendo que haya organizaciones europeas que tengan este nivel de falta de transparencia sobre asuntos que afectan a miles de ciudadanos; deben explicar por qué toman esas decisiones tan graves. Lo que ha hecho la JUR con el Parlamento español es tremendo. Incluso nos pidió que estuviéramos pendientes de la página web por si ponían más datos y que le preguntaría al Santander si podía entregarnos el informe. Es increíble.

P. El formato de la comisión con los vicepresidentes ha sido polémico: no hubo interrogatorio con pregunta y respuesta, sino que los comparecientes respondieron sin límite de tiempo tras las cuestiones agrupadas de los diputados...

R. La comisión tiene cinco formatos y la mayoría de los grupos eligieron este para los vicepresidentes. Creo que ha sido un éxito porque no se ha quedado ninguna pregunta sin responder ni ninguna cuestión sin formular. He ampliado el tiempo para que hicieran todas las preguntas que quisieron. Gracias a que no hubo límite en la respuesta, los vicepresidentes han dado mucha información valiosa.

P. ¿Qué puede esperar el ciudadano de la comisión?

R. Mucho, porque se van conocer, analizar y evaluar las causas de la crisis, de la reestructuración, la actuación de los supervisores, los problemas de gobernanza de la banca y se evaluarán medidas que se deben tomar para evitar para que se repita, incluidos los abusos de las entidades sobre los clientes.

P. ¿Llega tarde esta comisión?

R. En absoluto. Hace falta una distancia con los hechos y que haya actuado la justicia para abordar este tema tan complejo.