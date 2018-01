Las academias de inglés dicen ‘I Love You’

En este quiero y no puedo, las academias de lenguas sobreviven con métodos diversos en un sector muy fragmentado donde nacen y mueren negocios todos los días. El sector se ha diversificado y ya no se teme al estallido de una burbuja, como ocurrió en 2003 con el desgraciado final de Opening y Wall Street Institute. Pero la supervivencia se gana con pasos cortos. En los primeros puestos están líderes consolidados junto a nuevos valores. Vaughan, Ideal Education (Enforex), International House o Berlitz son algunos de los nombres de los mayores especialistas en inglés por facturación. Les empiezan a pisar los talones, al calor del universo web, otros negocios con modelos publicitados por su rápido crecimiento (Aba English) que conviven con nuevas aplicaciones (Babbel, Duolingo o la app del British Council), y se multiplican otras fórmulas menos ortodoxas, como las conversaciones de Skype facturadas por Paypal con difícil reflejo mercantil. En el plano más lúdico, hay desde productos para aprender a través de la letra de canciones (Lyricstraining) a los que “enseñan” expresiones buscadas por los usuarios (Localingual). Otros negocios que aprovechan la lengua son los buscadores como Infoidiomas, que aseguran tener “más de 10.000 centros de enseñanza y 300.000 usuarios únicos en visitas al mes”, según un portavoz.

La academia global fundada por el incombustible Richard Vaughan hace más de tres décadas es el número uno nacional, con cerca de 300 empleados y una facturación de 18,9 millones de euros en 2016 (y un resultado modesto, de poco más de 150.000 euros). En 2016 emprendieron una política de reducción de costes ajustando los alquileres de sus locales y limitando la publicidad. Sin embargo, contrataron a 30 profesores por el mejor comportamiento del canal de particulares y niños. Ese ejercicio fusionaron su radio, que tiene una concesión hasta el 2026 (aunque Vaughan trabajó durante casi una década con licencias pirata), con el resto de negocios para simplificar la gestión. Su deuda ascendía en el último ejercicio consolidado a 2,5 millones con bancos y acreedores comerciales.

Vaughan, que comenzó en los años 80 trabajando exclusivamente con empresas y en la pasada década aprovechó el pinchazo de la burbuja para acercarse a los particulares, ha construido su imperio sobre un método exitoso de repetir y repetir construcciones. Tiene programas de inmersión en sus “Vaughantowns” de Gredos, Belmonte y Aranjuez; ofrece un máster, cursos para todas las edades, edita material didáctico (libros de cocina, o publicaciones como Inglés para rubias que no tienen un pelo de tontas) y cuenta con cursos online y con su propia televisión. “Enseguida aprendí que la clave es el entusiasmo y habilidad del profesor; y que en España la educación es horrible” ha comentado más de una vez el fundador, que ha declinado responder a preguntas de este periódico. Enforex, la segunda gran academia, factura 14,5 millones en ventas, está más enfocada en cursos en el extranjero, con 80 destinos en 22 países e International House, que tampoco ha querido hablar de su política de negocio, toca todos los palos: cursos, viajes de inmersión o preparación de exámenes.

Perfiles técnicos

Una media de 680.000 euros en ventas ¿Cómo son las academias de formación españolas (y no solo las de lenguas)? Los datos extraídos de Insight View, un servicio de Iberinform, hablan de un sector tremendamente atomizado compuesto en un 75% por empresas de menos de diez trabajadores y sólo un 4% de medianas o grandes empresas. La media de ventas se sitúa en los 682.295 euros con unos márgenes muy ajustados que arrojan una rentabilidad neta en el sector que no llega a los 37.000 euros por negocio. Entre sus puntos fuertes destacan un moderado riesgo de impago (el 37% del sector tiene un riesgo bajo y otro 45% mínimo), el rating medio supera el aprobado (5,7 sobre diez).

En el plano online la líder por el momento es Aba English, una academia que centra sus ventas fuera de España. “Queremos seguir creciendo, en este sector necesitas defender constantemente tu posición”, analiza Gino Micacchi es Chief Product & Technology Officer (CPTO) de la firma. Brasil, España e Italia son sus tres mercados principales. “Somos una empresa tecnológica con vocación académica, lo bueno de ambos mundos”, dice Micacchi. “Cada día nacen nuevas aplicaciones que enseñan inglés, empresas donde los perfiles técnicos priman sobre los docentes. Nuestro método se basa en un aprendizaje natural, donde la gramática se estudia al final”. Han desarrollado productos como una aplicación a la que conectarse en tiempos muertos donde los usuarios “pasan 10 o 15 minutos como máximo”. Y hablan de ese nuevo usuario que utiliza el móvil para mantener su nivel. “Su expectativa es diferente a la del que usa un ordenador de sobremesa. Están en contextos diferentes, esperando el metro o autobús. El 70% de los usuarios, en todo caso, prefiere utilizar las dos opciones”.

Con distintas políticas, el activo de todas es único: el inglés. “El idioma que tiene más demanda, el que todo el mundo necesita para trabajar”, repiten las academias. Luis Cillero es director de Capman, la licenciataria de los exámenes estadounidenses Toeic (Test of English for International Communication), y Toefl, rivales de los títulos de Cambridge. “Hay mil maneras de aprender el idioma, hasta casi una por profesor, pero nuestro examen es capaz de sacar el nivel de una persona en cuatro competencias. Damos una nota para cada una y no se suspende o aprueba, sino que se define el nivel”. Cillero, director también para el mercado portugués, cree que el enfoque español es erróneo. “Está montado para sacar títulos y pagar dinero, no para aprender”. Detecta que los españoles “quieren hablar el mejor inglés que los ingleses” y cree que las aplicaciones móviles son complementos, pero que nunca sustituirán a la enseñanza presencial. Su negocio crece a doble dígito al año: hacen unas 45.000 pruebas y más de 200 compañías (Iberia, Banco de España, Telefónica…) lo han incorporado a sus procesos de selección y de promoción interna.