Los taxistas van hoy a la huelga en toda España contra Uber y Cabify

El sector del taxi ha convocado un paro a nivel nacional para este miércoles —excepto en comunidades como Asturias y Castilla y León que se han desmarcado— ante las nuevas concesiones de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) para empresas como Uber y Cabify. Las asociaciones de taxistas confían en movilizar a más de 20.000 personas en la manifestación que van a llevar cabo en el centro de Madrid y esperan conseguir un seguimiento masivo de la huelga.

El paro, que ha comenzado a las seis de la mañana, durará 24 horas, aunque en algunas comunidades como Cantabria se reducirá a solo las cuatro horas que dure la manifestación que se realizará en Madrid, momento que se hará más visible la protesta.

Van todos juntos, pero no revueltos, al estar inmersos en una lucha interna, cuyo último capítulo ha llegado con la promoción de MyTaxi, con la que se descuenta a los usuarios el 50% de los viajes (todavía vigente). “Tiene el objetivo de dinamizar el sector y acercarlo a los usuarios”, defiende Sandra Sancho, directora de marketing de MyTaxi.

Una forma de competir con Uber y Cabify que no ha contado con el consenso del gremio. De hecho, desde las asociaciones se ha denunciado esta práctica al entender que se trata de dumping. “Es una perversión de la tarifa pública. Solo se puede sostener con el músculo financiero de la compañía, que no es más que un intermediario. Lo que hacen es destrozar a la competencia para hacerse con todo el mercado”, afirma Miguel Ángel Leal, presidente de la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), que representa al 70% de los taxistas con licencia en España.

Oferta MyTaxi

Esta oferta de MyTaxi se costea desde la cuenta de la compañía, que insiste en que no es ilegal porque se respeta lo que marca el taxímetro. Es decir, la empresa paga íntegramente la carrera a los taxistas, aunque al usuario solo le cobra la mitad. “No infringimos nada. Hay opiniones para todos los gustos y trabajadores del sector que no están conformes, pero respetamos la ley”, explica la directora de marketing de la empresa, que añade: “Nuestros taxistas, que pagan 99 céntimos por carrera realizada con nosotros [no pagan ninguna cuota], están muy contentos. Además, los cuidamos y tratamos de incentivarlos a trabajar más con nuestra aplicación”, defiende.

Pese a las diferencias internas en el sector, esta estrategia va en la misma línea de la propuesta de Fedetaxi al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid de la semana pasada, que pretende flexibilizar las tarifas públicas y que permita a los usuarios conocer el importe de la carrera antes de iniciar el trayecto. Algo que quieren exportar más allá de la capital. “Se puede llevar a otras zonas donde tienen el mismo problema con Uber y Cabify: Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia, sobre todo”, explica Leal.

Fedetaxi insiste en que ya se hacen excepciones, como la tarifa fija hacia puntos de mucho tránsito. “Ya hay en Madrid, por ejemplo, una tarifa fija con el aeropuerto. Sería hacer algo similar con otros lugares. Para realizarlo, solo tiene que haber voluntad política”, insisten desde Fedetaxi.

El Ayuntamiento de la capital ha asegurado a EL PAÍS que están abiertos a estudiar las demandas, para lo que ya tienen un grupo de trabajo conjunto. Mientras, desde la Comunidad de Madrid adelantan que están dispuestos a realizar estos cambios, según afirma Pablo Rodríguez, director general de Transportes de la Comunidad: "Estamos de acuerdo en que se flexibilice el sector, pero es necesario que se proponga desde el Ayuntamiento de Madrid”, dice.

“Si se cambia la ley, se podrían hacer descuentos directos sobre el consumidor, sin falsear la tarifa pública. Por ejemplo, se podría reducir el precio en los horario valle cuando hay menos demanda”, defiende el presidente de Fedetaxi. Para realizar esto, según explican fuentes del sector, solo sería necesario reprogramar los taxímetros, para que tuviesen un precio más bajo en una determinada franja horaria.

En este caso sí se encuentra un punto de unión entre las diferentes facciones del sector del taxi. También desde MyTaxi ven positivo estas modificaciones normativas. “Cambios en este sentido serían buenos para el sector. Hasta ahora, la regulación del taxi es muy inflexible y competimos con Uber y Cabify, que justo destacan por su flexibilidad horaria, de tarifas y vehículos”, dice Sancho.