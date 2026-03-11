Cuándo y dónde ver a Carlos Alcaraz jugar los octavos de final de Indian Wells
El español, invicto en 2026, se enfrentará al noruego Casper Ruud no antes de las 21:20
Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final del Torneo de Maestros de Indian Wells. El número uno del mundo ya ha despachado a Dimitrov y Rinderknech en el torneo californiano, y ahora, en octavos, se enfrentará al noruego Casper Ruud. El español sigue invicto en 2026, con un récord de 14-0 y los torneos del Abierto de Australia y Doha en su bolsillo. Ahora, busca hacerse con el torneo estadounidense, como ya hizo en 2023 y 2024.
NOW that is how you seal a set 🤯— Tennis Channel (@TennisChannel) March 10, 2026
Carlos Alcaraz in full flight ✈️#TennisParadise pic.twitter.com/bieYoeccRn
Horario y dónde ver el partido entre Alcaraz y Ruud
El encuentro se disputará a partir de las 21:20 de la noche de este miércoles y se podrá seguir a través de Movistar Plus.
Todos los resultados del Masters Indian Wells
