Detenido el presunto homicida del menor de edad apuñalado en Villanueva de la Cañada (Madrid)

La ambulancia del SUMMA 112 a las puertas del Centro Culturas de Villanueva del Pardillo en la tarde de este jueves, 9 de abril de 2026

El ataque tuvo lugar a última hora de este jueves en un centro cultural del municipio y el agresor se dio a la fuga

La Guardia Civil ha comunicado la detención del presunto autor del homicidio de un menor este jueves en un centro cultural de Villanueva de la Cañada (Madrid). El niño fue acuchillado varias veces mientras se encontraba en estas dependencias y, aunque los servicios sanitarios lograron recuperarle de una parada cardiorrespiratoria, finalmente murió en el hospital. Este viernes hay convocado un minuto de silencio en el municipio madrileño.

El servicio de emergencias 112 tuvo el aviso del suceso en una llamada sobre las 19:45 horas de este jueves. Cuando los equipos de emergencias llegaron al centro cultural La Despernada, el menor, de 13 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria por heridas en el tórax, el cuello y la espalda.

Los sanitarios lograron revertir la parada, estabilizarlo y trasladarlo con pronóstico crítico en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde finalmente ha fallecido. Una de las hipótesis es que el atacante sea una persona con problemas mentales de unos 22 años al que reconocieron varios testigos en el momento de los hechos.

En la investigación del suceso trabajan agentes de policía judicial y de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha publicado un comunicado en el que traslada su “más profundo pésame” a la familia del menor fallecido en el “lamentable suceso” ocurrido en el municipio. “En estos momentos de enorme dolor, queremos hacerles llegar nuestra cercanía y compromiso para todo lo que necesiten”, prosigue.

“Asimismo, el Ayuntamiento expresa su absoluta consternación ante unos hechos tan graves”, señala. El consistorio indica que “desde el primer momento”, se está colaborando estrechamente con las autoridades competentes “para esclarecer lo sucedido y garantizar que se adopten todas las medidas necesarias”.