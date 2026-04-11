Muere a los 82 años Blanca Serra, la activista que llevó a la justicia las torturas sufridas en Via Laietana

La activista Blanca Serra, víctima reconocida de torturas durante la transición en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona, ha muerto este sábado a los 82 años, según ha informado Òmnium Cultural. “Lamentamos profundamente su muerte. Su legado contra la represión del Estado y de lucha por la memoria nos marca el futuro”, afirma la entidad en un texto en X. Serra ha fallecido pocas semanas después de saber que la Fiscalía había archivado su denuncia por torturas, aunque reconociendo, por primera vez, que éstas existieron.

Serra fue detenida durante la transición por sus actividades como militante del independentismo catalán. Sufrió torturas, malos tratos, vejaciones y humillaciones tanto en la histórica sede de la brigada político-social del franquismo en la Via Laietana de Barcelona como en dependencias policiales de Madrid. En compañía de otros viejos activistas y con la ayuda de un andador, Serra ha seguido acudiendo, casi hasta el final, a las concentraciones organizadas cada 15 días frente a la Jefatura Superior de Policía para pronunciar en voz alta el nombre de los torturadores. En una entrevista con este diario, Serra explicó que le gustaría que el edificio se convirtiera en un espacio de memoria y reconocimiento a las víctimas.

Blanca Serra, en su domicilio de Barcelona en 2025. massimiliano minocri

Hace poco más de un año, Serra dio un ejemplo más de activismo al presentar una denuncia por torturas ante la Fiscalía de Barcelona al amparo de la ley de memoria democrática. Aprobada en 2022, la norma habilita al ministerio público a satisfacer “el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” por abusos cometidos entre el inicio de la Guerra Civil (1936) y la aprobación de la Constitución (1978). Serra pudo ofrecer su testimonio y la Fiscalía inició una investigación que ha llevado un año. Hace poco menos de un mes, sin embargo, el ministerio público citó a Serra para anunciarle que la denuncia iba a ser archivada.

La Fiscalía reconoce por primera vez, fruto de esa investigación, la existencia de las torturas que sufrieron Blanca Serra y su hermana Eva, fallecida con anterioridad. Pero se vio abocada a cerrar el caso al no poder identificar a los autores materiales de los delitos denunciados. El archivo recoge las explicaciones de Serra sobre la “violencia física y psíquica” que le fue infligida en comisaría para “obtener información y conseguir una confesión”. Aquellos hechos le dejaron “secuelas de tipo traumático”, según los informes forenses. Los hechos se produjeron, abunda la Fiscalía, “en el contexto de la persecución y represión política instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada”. Serra, por tanto, ostenta la condición de “víctima del franquismo, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática”.

Tras conocer la decisión de la Fiscalía, Serra remitió una carta en la que pedía “justicia y reparación” para las víctimas y reiteraba el anhelo de tantas entidades: que el número 43 de la Via Laietana “deje de ser una comisaría y se convierta en un espacio de memoria sin presencia policial”.

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha tenido palabras de reconocimiento a la figura de Serra: “Entristecidos por su muerte. Toda una vida de lucha y compromiso. Que la tierra te sea leve. Has sido faro y brújula”, ha explicado en un tuit en X en el que lamenta que España no haya “depurado responsabilidades” contra los autores de las torturas.