Última hora del regreso de Artemis 2, en directo | Los cuatro astronautas vuelven tras su misión de nueve días para rodear la Luna
En el descenso, de apenas 13 minutos, la cápsula de la tripulación superará los 40.000 kilómetros por hora y temperaturas por encima de los 2.500 grados | La maniobra de regreso pondrá a prueba el escudo térmico de la nave, un componente que ha generado preocupación entre ingenieros veteranos
Los astronautas de Artemis 2 afrontarán en las próximas horas el momento más peligroso de su viaje: una reentrada abrasadora en la atmósfera terrestre que, en palabras del piloto Victor Glover, los llevará “montados en una bola de fuego”. Tras completar su histórico sobrevuelo lunar en una misión de nueve días, Glover, el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, también especialista de misión, encaran a partir de las 19.53 hora de la costa este de EE UU (la 1.53 en la España peninsular) un descenso de apenas 13 minutos en el que la cápsula de la tripulación alcanzará velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora y temperaturas por encima de los 2.500 grados antes de su amerizaje en el Pacífico, cerca de la costa de San Diego, en California. La maniobra pondrá a prueba el escudo térmico de la nave, un componente clave que mostró ciertos desperfectos en el vuelo no tripulado de Artemis 1 y que ha generado preocupación entre ingenieros veteranos. Si todo sale según lo previsto, los paracaídas se desplegarán a pocos kilómetros de altura sobre el océano para acabar de frenar la cápsula; y la tripulación será rescatada por un buque de la armada estadounidense, poniendo fin a una misión histórica que abre el camino al regreso humano a la Luna.
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Los astronautas se acaban de despertar escuchando ‘Run To The Water’
La NASA acaba de compartir en un tuit cómo han amanecido los astronautas escuchando Run To The Water, de Live, en su último día de misión, el más crítico: el de su regreso a la Tierra.
Aquí está la lista completa de las canciones que la NASA ha usado para despertar a la tripulación.
Posición de la nave Orion en el espacio
En esta web de la NASA, se puede seguir la posición en la que se encuentra en cada momento la nave Orion con los cuatro astronautas de la misión Artemis 2. Es interactiva y permite ver el gigantesco recorrido que han realizado y hacerse una idea de las dimensiones del viaje.
https://www.nasa.gov/missions/artemis-ii/arow/
Comienza aquí la narración en directo de la reentrada, el momento más peligroso de la misión
Buenas tardes, empezamos este directo para narrar el regreso de la misión Artemis 2 de la NASA tras diez días de viaje alrededor de la Luna.
Los cuatro tripulantes de Artemis 2 afrontan el momento más peligroso en lo que queda de misión. La nave Orion, en la que han viajado hasta la cara oculta de la Luna, sin aterrizar, regresará a la Tierra minutos después de las 2 de la madrugada del viernes al sábado, hora peninsular española. Serán apenas unos 13 minutos en los que se llegarán a alcanzar más de 2.500 grados por la presión y el rozamiento del aire. Si todo sale bien, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas Christina Koch y Jeremy Hansen caerán al océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego, en California, donde ya los espera un buque de asalto anfibio de la Armada estadounidense.
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