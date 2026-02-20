Alcaraz - Rublev en vivo | El español busca ante Rublev su segunda final en 2026
El murciano busca ante el ruso llegar a su segunda final de 2026 tras conquistar el Open de Australia
Carlos Alcaraz busca en el torneo ATP 500 de Doha su segunda final de 2026 después de la del Abierto de Australia, en la que se impuso a Djokovic. El murciano, que se impuso al ruso Khachanov en los cuartos, se enfrenta a su compatriota Andrey Rublev, verdugo de Tsitsipas en los cuartos. Alcaraz domina a su rival en enfrentamientos directos: cuatro para el español y uno para el ruso, y le ha ganado las tres veces en las que se han visto las caras en pista dura (dos veces en las finales de ATP y otra en e torneo de Cincinnati).
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Impresionante passing shot de Andrey Rublev desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto
El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red
El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
¡CONFIRMA LA ROTURA! ¡Se pone 4-2 arriba Alcaraz con un gran nivel de juego! Despeja las dudas y lentitud iniciales para adelantarse en este primer set.
El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Andrey Rublev y consigue el punto
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Andrey Rublev y consigue el punto
El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
¡JUEGO Y BREAK PARA ALCARAAAAAZ! ¡Se pone 3-2 en un juego de nivel espectacular donde pudo haber roto antes, pero el ruso aguantó hasta que Charly dijo que hasta aquí! Se pone por delante en el primer set y saca para el 4-2.
Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Andrey Rublev y consigue el punto
Gran volea desde media pista de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Andrey Rublev estrella su golpe de revés en la red
El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera
El revés de Andrey Rublev se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
¡JUEGO ALCARAZ! ¡Ahora, mucho más cómodo que en su anterior saque, se pone con el 2 iguales en el marcador!
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera
El revés de Andrey Rublev se va fuera
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera
¡Juego Rublev! ¡Se pone 2-1 con gran superioridad en el servicio! Primer descanso de set con el nivel de juego que quiere el ruso.
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
El revés de Andrey Rublev se va fuera
Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
¡JUEGO ALCARAZ! ¡Se cabrea Rublev! Tuvo dos bolas de rotura con un gran nivel, pero Charly supo sobrevivir en su primer servicio para mantener la igualada.
El revés de Andrey Rublev se va fuera
Andrey Rublev estrella su golpe de revés en la red
El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera
Andrey Rublev estrella su golpe de revés en la red
Remate desde el centro de la pista de Andrey Rublev que no da opciones a Carlos Alcaraz
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Gran resto de derecha de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Andrey Rublev y consigue el punto
¡Juego Rublev! Varios errores de Alcaraz que ceden al ruso en el primer servicio del partido.
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
¡COMIENZA EL PARTIDO!
¡Los dos jugadores salen a la pista de juego! ¡En unos instantes, tras el sorteo de servicio, comenzará el calentamiento previo al inicio del choque! ¡Todo preparado para esta primera semifinal en Doha!
Sin duda nos espera un duelo de alto nivel por el primer puesto en la final de Doha. ¡No se lo quieran perder! Les esperamos a partir de las 17:30 en el horario peninsular español.
Roberto Bautista (2 victorias y 1 derrota) y Rafa Nadal (1 victoria y 2 derrotas) son los españoles que más finales han disputado en Doha. Alcaraz cayó en la edición del año pasado en los cuartos de final ante Lehecka.
Rublev es el vigente campeón del torneo de Doha, que reparte 500 puntos del circuito desde la temporada pasada. Las últimas tres ediciones las ha ganado un tenista ruso: Medvedev en 2023, Khachanov en 2024 y Rublev en 2025.
De hecho, Alcaraz ha ganado cada uno de los últimos tres partidos que ha disputado ante Rublev, y ganando los tres que ha disputado ante el ruso en pista dura.
Este es el sexto enfrentamiento entre Alcaraz y Rublev, con el tenista murciano teniendo el balance ampliamente favorable ganando cuatro de los cinco anteriores.
Carlos Alcaraz busca continuar la defensa de su imbatibilidad y seguir demostrando por qué es el número 1 del ránking. Lo hará ante el ruso Andrey Rublev.
Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a la narración de la primera semifinal del ATP 500 de Doha.
