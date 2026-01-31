¿A qué hora juega Carlos Alcaraz la final del Open de Australia contra Novak Djokovic?
El español buscará ante el mayor ganador en Melbourne el único Grand Slam que le falta por conseguir
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan en la final del Australian Open tras superar a Zverev y Sinner en unas semifinales muy peleadas. El español buscará ganar el único Grand Slam que le queda por conseguir ante el serbio, el mayor ganador en Melbourne (10 títulos en 10 finales). Alcaraz, que superó a Zverev entre calambres en la semifinal, necesitará recuperarse físicamente, porque el nivel que dio el balcánico ante Sinner fue muy elevado. ‘Nole’ por su parte buscará ser el hombre más mayor en la historia en ganar el Abierto de Australia con 38 años, y además lo haría venciendo al número dos (Sinner) y uno del mundo (Alcaraz).
Horario y dónde ver a Alcaraz en la final del Open de Australia
El partido se podrá ver el domingo a partir de las 9:30 y se podrá seguir a través de Eurosport, Movistar + y HBO Max.
Todos los resultados del Open de Australia
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.