Jannik Sinner - Novak Djokovic en directo, la semifinal del Open de Australia en vivo
El italiano, que sólo ha perdido un set en todo el torneo, se mide al balcánico, que llegó a las semifinales tras lesionarse Musetti cuando perdía ante el por dos sets a cero
Jannik Sinner y Novak Djokovic se ven las caras por un puesto en la final del Open de Australia. Ambos llegan en dinámicas totalmente distintas: el italiano, vigente campeón, está siendo un rodillo, habiendo sólo perdido un set en todo el torneo, mientras que el serbio ha llegado a las semifinales debido a la lesión de Musetti, que se retiró en el duelo en cuartos ante Djokovic por un pinchazo cuando iba ganando 2-0 en sets (el propio Djokovic dijo que no debería haber llegado a semis). Pero, aún y todo, subestimar al 24 veces ganador de Grand Slam nunca es buena idea, aunque tenga 37 años y Sinner le haya ganado los últimos cinco encuentros entre ambos. En la final esperan Alcaraz o Zverev.
Buenos días!!! Bienvenidos a la retransmisión de la segunda semifinal del Open de Australia entre Jannik Sinner y Noval Djokovic. ¿Preparados? Comenzamos…
