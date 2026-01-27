Alcaraz - De Miñaur en el Open de Australia en directo | Alcaraz gana su servicio en el inicio del segundo set
El murciano gana la primera manga por 7-5 en busca del pase a las semifinales del primer Grand Slam del año, donde ya espera Zverev
Carlos Alcaraz está jugando el segundo set contra Alex de Miñaur este martes en los cuartos de final del Open de Australia de tenis. El número uno ha comenzado remontando un 0-30 con su saque. El murciano se llevó una primera manga de idas y venidas. Comenzó sirviendo y lo defendió a la perfección. En el segundo juego, el número uno logró el break para adelantarse en el marcador tras un deuce. Alcaraz volvió a ganar su saque para poner el 3-0, pero el australiano respondió al siguiente servicio y se anotó su primer juego. Además, aprovechó un 0-40 con tres bolas de rotura para poner el 3-2 en el encuentro. De Miñaur reaccionó después un mal inicio e igualó el primer set con el 3-3. Con el australiano emergiendo en el partido, Alcaraz puso de nuevo el turbo, levantó un 0-30 en su servicio, se llevó el juego en el deuce y enseguida rompió por segunda vez el saque del australiano para poner el 5-3. Sin embargo, el número uno sufrió una nueva reacción de su rival, que con dos bolas de rotura le devolvió el break y con su servicio volvió a poner las tablas en la primera manga (5-5). Conforme se acercaba el tie-break, el murciano volvió a mostrar una marcha más. Anotó su sexto juego con un servicio en blanco y luego rompió el saque en el 40-40 por tercera vez para anotarse el primer set después de desaprovechar tres bolas de rotura (7-5).
El tenista de El Palmar busca meterse en las semifinales del primer Grand Slam del año, donde ya espera Zverev, que ha vencido esta madrugada al estadounidense Tien (6-3, 6-7(5), 6-1 y 7-6(3). El español busca alzar el único Grand Slam que falta en sus vitrinas tras conquistar Roland Garros, Wimbledon y el US Open.
El passing shot de Álex de Miñaur se estrella en la red
Segundo servicio liftado de Álex de Miñaur, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
El revés de Álex de Miñaur se va fuera
¡¡¡ CHARLY EMPIEZA CON BUEN PIE EL SEGUNDO SET REHACIÉNDOSE A UN 0-30 MUY PELIGROSO !!! Otra vez Álex de Miñaur quería reponerse cuanto antes, pero el español ha tirado de solvencia para sacar adelante un juego comprometido.
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
Álex de Miñaur no consigue superar la red con su volea
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Pero el duodécimo juego de este set pasaba algo muy curioso. Warning inicial de Eva Asderaki a Álex de Miñaur que le sacaba del partido. 0-40 del que se rehacía a traves de puntos gratuitos de saque; pero al segundo deuce, ambos soltaron amarras y, en un punto espectacular, Carlos Alcaraz demostró por qué es el número 1.
El inicio de partido no ha podido ser más impecable con un break confirmado a favor. Pero Álex de Miñaur, con su estilo insistente, de restos y fondo de pista, lograba recuperarse igualando a tres. A continuación, pasaba lo mismo, Charly rompía pero el australiano se recuperaba para igualar a cinco.
¡¡¡¡ PRIMER SET PARA CARLOS ALCARAZ DESPUÉS DE UN PUNTO AGÓNICO DE IDAS Y VENIDAS, WINNERS Y RECUPERACIONES, IMPRESIONANTE !!!! Suelta la tensión el jugador murciano con un "Vamossssss" desgarrador. No tumbaba a su rival, y lo ha conseguido por fin en 58 minutos por 7-5.
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
¡¡¡ CUARTA OPORTUNIDAD PARA EL MURCIANO !!!
El revés de Álex de Miñaur se va fuera
¡¡¡ TRES PUNTOS GRATUITOS DE SAQUE NOS LLEVAN AL DEUCE, DOS CON PRIMEROS Y UNO CON SEGUNDO !!! ¡¡¡ NO CIERRA EL PRIMER SET EL ESPAÑOL !!!
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Segundo servicio liftado de Álex de Miñaur, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
¡¡¡¡ TRIPLE PELOTA DE SET AL RESTO PARA CARLOS ALCARAZ !!!!
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
Un warning a Alex de Miñaur, que Carlos Alcaraz ha querido quitar asumiendo responsabilidad, ha sacado del partido al de Sydney. Ojo que puede ser clave para la manga.... y para el partido. SE BUSCA SET BALL EN LA ROD LAVER. 0-30.
Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
¡¡¡ JUEGO EN BLANCO PARA CARLOS ALCARAZ QUE HA PUESTO EN LIZA DOS DE SUS PRINCIPALES VIRTUDES PARA ASEGURARSE EL TIE BREAK DE MANERA TRANQUILA !!! Una derecha invertida descomunal a la línea en un punto. Y dos dejadas impresionantes para poner contra las cuerdas a Álex de Miñaur en otros dos.
Buen derechazo desde la red de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur
El revés de Álex de Miñaur se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
La contradejada de Álex de Miñaur se va fuera
¡¡¡ Y VUELVE A IGUALAR EL PARTIDO UN ÁLEX DE MIÑAUR QUE, POR SEGUNDA VEZ, SE REHACE !!! ¡¡¡ DERECHA INVERTIDA INALCANZABLE PARA UN CARLOS ALCARAZ QUE ESTÁ OBLIGADO A VOLVER A REMAR !!!!
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
La cinta no está ayudando en este juego al resto de mucha tensión que podría servir para cerrar este primer acto. Se busca Set Ball en la Rod Laver. Deuce.
El passing shot de Álex de Miñaur se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
¡¡¡ CONTRABREAK PARA ÁLEX DE MIÑAUR !!! ¡¡¡ PARTIDO DE BUENOS RESTADORES Y ASÍ LO ESTÁN DEMOSTRANDO !!! El australiano haciendo la goma sin arrojar la toalla. Y Carlos Alcaraz sorprendido a pesar de llevar la iniciativa. Aún así, ahora mismo restará para anotarse el primer set de estos cuartos de final del Open de Australia.
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera
¡¡¡¡ CÓMO HA CORRIDO PARA RESTAR EL PRIMER SERVICIO DE CARLOS ALCARAZ !!!! ¡¡¡ CÓMO HA LLEGADO A LA DEJADA !!! ¡¡¡ Y CÓMO HA REMATADO FORZADO PARA CONTAR AHORA MISMO CON UNA DOBLE BOLA DE BREAK !!! ¡¡¡ ALEX DE MIÑAUR SIGUE AHÍ !!!
Remate desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que no da opciones a Carlos Alcaraz
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
¡¡¡ REACCIONA ALEX DE MIÑAUR !!! Un pedazo de resto con un segundo abierto y peligroso del español; y después con un juego inteligente de cortados le acercan al punto de contrabreak. 0-30.
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea
¡¡¡ ROMPE !!! ¡¡¡ ROMPE !!! ¡¡¡ ROMPE !!! ¡¡¡ ROMPEEEEEE !!! ¡¡¡ BREAK PARA CARLOS ALCARAZ QUE AHORA TIENE QUE TRANSFORMARLO EN SUPERBREAK !!! ¡¡¡ Y VAYA DRIVE CRUZADO PARA FORZAR EL ERROR DE ÁLEX DE MIÑAUR !!!
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
¡¡¡ TRIPLE OPCIÓN DE BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!!
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
Y ahora, desde el resto, el que ataca es Carlos Alcaraz que contempla como la ola ahora, en un momento crucial del set, puede ir a su favor. 0-30 y en busca de otra pelota de break.
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red
¡¡¡ CHARLY ROMPE LA SEQUÍA !!! Reinicia a tiempo y, sufriendo y remando, lo celebra con varios "Vamos" que delata la importancia trascendental de cortar la remontada de Álex de Miñaur. Hemos vuelto a empezar. Pelotas nuevas.
Buen derechazo desde la red de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
¡¡¡ SUFRE CHARLY !!! ¡¡¡ NO QUIERE PERDER ESTE SAQUE, MEJORA EN EL SERVICIO Y SACA A RELUCIR SU GARRA CON UN "VAMOS" DESGARRADOR !!! Pero enfrente, Álex de Miñaur sigue siendo una muralla con unos restos profundos que se pueden considerar ganadores. Deuce.
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
¡¡¡ LOS RESTOS DE ÁLEX DE MIÑAUR ACRIBILLANDO A CARLOS ALCARAZ QUE ESTÁ COMPLETAMENTE DESARBOLADO DESDE AQUEL 30-30 DEL CUARTO JUEGO !!! ¡¡¡ EL DE SYDNEY BUSCA LA PELOTA DE BREAK QUE LE PONGA EL PARTIDO FAVORABLE !!! 0-30.
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red
ALEX DE MIÑAUR ESTÁ LANZADO. Viene desde atrás, con una confianza increíble, y ha igualado este primer set a tres después de ir perdiendo por 3-0. En teoría, volvemos a empezar. Más le vale a Carlos Alcaraz resetear.
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera
Remate desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que no da opciones a Carlos Alcaraz
El globo defensivo de Álex de Miñaur se va fuera
Segundo servicio liftado de Álex de Miñaur, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
¡¡¡ Y A LA TERCERA FUE LA VENCIDA PARA ÁLEX DE MIÑAUR !!! Con dos segundos no había sido posible, pero en la tercera bola de break, Carlos Alcaraz conectó el primero, dominó el punto, pero otra gran defensa del número 6 del mundo ha resquebrajado la solidez del mediterráneo que ha lanzado su revés a dos manos a la red.
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Parcial de 5-0 en puntos para Alex de Miñaur para colocarse con tres pelotas de break, e igualar este inicio de partido que parecía tan desfavorable para sus intereses.
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
¡¡¡ Y SE VIENE ARRIBA LA CENTRAL AUSTRALIANA !!! ¡¡¡ LE AGUANTÓ EL INTERCAMBIO EL DE SYDNEY AL DE EL PALMAR Y SE ANOTA SU PRIMER JUEGO DE LA NOCHE !!!
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
¡¡¡ NO LE DA TREGUA A ALEX DE MIÑAUR !!! ¡¡¡ VAYA RESTO AGÓNICO A LA ESQUINA !!! ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ EN BUSCA DEL PUNTO DEL SEGUNDO BREAK DEL PARTIDO!!! ¡¡¡ LA ROD LAVER EN SILENCIO !!! 30-30.
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
Saque liftado de Álex de Miñaur, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
¡¡¡ CONFIRMA CARLOS ALCARAZ CON SUMA FACILIDAD !!! ¡¡¡ NO PUEDEN COMENZAR MEJOR LAS COSAS PARA EL TENISTA ESPAÑOL EN ESTOS CUARTOS DE FINAL !!!
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
¡¡¡¡ ROMPE CARLOS ALCARAZ A LAS PRIMERAS DE CAMBIO !!!!
Buen derechazo desde la red de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur
PRIMERA PELOTA DE ROTURA DEL PARTIDO: PARA CARLOS ALCARAZ.
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
Alex de Miñaur se rehace en el marcador debido a los malos restos de Carlos Alcaraz con segundo servicio del oceánico. Después también de un punto de defensa y contradefensa que nos vaticina un gran espectáculo. Pero no nos olvidamos del primer resto ganador de la contienda: obra de Charly. Deuce.
Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Segundo servicio liftado de Álex de Miñaur, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Carlos Alcaraz ha empezado dominador y desactivando la presión inicial del jugador local a base de winners. Con todo y con ello, ha ganado el primer juego del partido y se asoma a la primera pelota de break de la noche australiana. 0-30.
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
Con la griega Eva Asderaki como juez de silla, todo preparado en la impresionante Rod Laver Arena de Melbourne Park. Casi 15000 australianos abarrotan uno de los recintos más emblemáticos del mundo para animar a su principal jugador e intentar crear un ambiente para que esto se parezca más a un partido de la Copa Davis de antaño.
Aunque hoy habrá otro enemigo: el calor. La alta temperatura traducida en más de 40 grados de temperatura que irá disminuyendo a medida que avance el partido, y es por eso por lo que, de momento, el partido se disputará al aire libre. Como le gusta a Charly.
Su palmarés se multiplicó y, en los cuatro duelos siguientes, el “Aussie” tan solo pudo robarle un set. Le ganó la final de Queens en 2023, la de Rotterdam el año pasado, otra vez en Barcelona en cuartos de final y en el Round Robin de la ATP Nitto Finals. Tanto es así que si hoy el español vence, el de Sydney igualará a Stefanos Tsitsipas como el rival que más se ha enfrentado a Charly con el 100% de derrotas (6-0).
Porque Alex de Miñaur se trata de un rival muy simbólico en la corta, pero ya dilatada, carrera de Carlos Alcaraz. Aquel segundo set, tie break y pelotas de partido que dejó escapar el australiano en las semifinales del Conde de Godó de 2022 sirvió para que el murciano, a partir de ahí, volase como ha volado.
Pero el australiano de origen uruguayo, arropado por su público, tiró de su mejor arma: la solvencia y no dio pie a la sorpresa. Consistencia, velocidad, defensa en el fondo de pista y un resto que le permite tener iniciativas son las virtudes que Carlos Alcaraz deberá tener en cuenta en el día de hoy. Ya lo sabe de hecho.
Por su lado, Alex de Miñaur tan solo se ha dejado un set en su camino a cuartos de final ante rivales tan imprevisibles y eléctricos como peligrosos. No tuvo problemas en primera ronda ante el LL McDonald, pero luego podía haber saltado o bien ante Medjedovic (aquí se dejó el primer set en un Tie Break), o bien ante Tiafoe o bien ante Bublik.
De esta forma ha llegado a su techo en el grande australiano porque tanto en 2024 (Alexander Zverev) como en 2025 (Novak Djokovic) fue eliminado en esta ronda. El mismo tope que su contrincante de hoy, alcanzado el año pasado cuando se le cruzó en su camino Jannik Sinner derrotándole con suma facilidad (6-3, 6-2 y 6-1).
Tanto Adam Walton, Yannick Hanfann, Corentin Moutet y, en último lugar, Tommy Paul han podido comprobar la mejoría de un Carlos Alcaraz que se ha centrado en minimizar esfuerzos apoyado en una sobria derecha. Muy buena señal cuando la principal noticia en estos 10 días de competición es la pulsera Whoop del español.
Paso firme de el de El Palmar por un Open de Australia que supone el inicio de una nueva era para nuestro principal representante español en este deporte, ya sin Juan Carlos Ferrero como coach. Cuatro victorias con solvencia en sets corridos, donde en tres de ellos ha podido solventar un Tie Break en cada uno de ellos como máxima dificultad.
Hola muy buenos días en España, buenas tardes en Melbourne donde, en los próximos minutos, disputarán su partido de cuartos de final de este Open de Australia 2026 el número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz, frente al sexto mejor jugador del planeta ATP, el ídolo local Álex de Miñaur.
