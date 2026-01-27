Alcaraz - De Miñaur en el Open de Australia en directo | Alcaraz gana su servicio en el inicio del segundo set

Carlos Alcaraz durante el partido de cuartos de final del Open de Australia ante Alex De Miñaur.

El murciano gana la primera manga por 7-5 en busca del pase a las semifinales del primer Grand Slam del año, donde ya espera Zverev

Carlos Alcaraz está jugando el segundo set contra Alex de Miñaur este martes en los cuartos de final del Open de Australia de tenis. El número uno ha comenzado remontando un 0-30 con su saque. El murciano se llevó una primera manga de idas y venidas. Comenzó sirviendo y lo defendió a la perfección. En el segundo juego, el número uno logró el break para adelantarse en el marcador tras un deuce. Alcaraz volvió a ganar su saque para poner el 3-0, pero el australiano respondió al siguiente servicio y se anotó su primer juego. Además, aprovechó un 0-40 con tres bolas de rotura para poner el 3-2 en el encuentro. De Miñaur reaccionó después un mal inicio e igualó el primer set con el 3-3. Con el australiano emergiendo en el partido, Alcaraz puso de nuevo el turbo, levantó un 0-30 en su servicio, se llevó el juego en el deuce y enseguida rompió por segunda vez el saque del australiano para poner el 5-3. Sin embargo, el número uno sufrió una nueva reacción de su rival, que con dos bolas de rotura le devolvió el break y con su servicio volvió a poner las tablas en la primera manga (5-5). Conforme se acercaba el tie-break, el murciano volvió a mostrar una marcha más. Anotó su sexto juego con un servicio en blanco y luego rompió el saque en el 40-40 por tercera vez para anotarse el primer set después de desaprovechar tres bolas de rotura (7-5).

El tenista de El Palmar busca meterse en las semifinales del primer Grand Slam del año, donde ya espera Zverev, que ha vencido esta madrugada al estadounidense Tien (6-3, 6-7(5), 6-1 y 7-6(3). El español busca alzar el único Grand Slam que falta en sus vitrinas tras conquistar Roland Garros, Wimbledon y el US Open.