Tenis
Carlos Alcaraz
Álex de Miñaur
TENIS

Alcaraz - De Miñaur: horario y dónde ver el partido de cuartos del Open de Australia

El español busca ante el australiano las semifinales del único grande que le queda por ganar

El País
El País
Carlos Alcaraz buscará ante el número seis del mundo Alex de Miñaur un hueco en las semifinales del Open de Australia, el único Grand Slam que se le resiste al murciano. El español está con muy buenas sensaciones en este inicio de año (no ha perdido ningún set todavía) y quiere colarse entre los cuatro últimos, donde se enfrentaría al ganador del partido entre Zverev y Tien.

Cabe destacar que Alcaraz nunca ha perdido un partido contra De Miñaur, siendo el cara a cara entre ambos de 5-0 para el español. Por el otro lado del cuadro aguardan Sinner y Djokovic, que se enfrentarán a Musetti y el ganador de Rune y Shelton.

Cuándo y dónde ver el partido

El partido se jugará a partir de las 10:30 de la mañana hora española y se podrá seguir a través de HBO Max, Eurosport y Movistar Plus.

