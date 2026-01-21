La ucrania Oleksandra Oliynykova sortea la censura en el Open de Australia: “Necesito tu ayuda... pero no puedo hablar de ello aquí”

La tenista utiliza una camiseta reivindicativa en rueda de prensa y pide, en una entrevista con un diario australiano, la exclusión de las jugadoras rusas y bielorrusas. Sabalenka le responde: “El tenis no es política, quiero la paz”

La tenista ucrania Oleksandra Oliynykova (Kiev, 25 años), apareció ayer en la rueda de prensa posterior al partido de primera ronda del Open de Australia en el que cayó derrotada ante la estadounidense y actual campeona del torneo Madison Keys (7-6(6) y 6-1), con una camiseta reivindicativa. “Necesito tu ayuda para proteger a los niños y mujeres de Ucrania, pero no puedo hablar de ello aquí”, decía la prenda, que al tiempo que pedía apoyo para su país, trataba de sortear la censura que el circuito femenino del tenis, la WTA, aplica desde 2023, a las preguntas o declaraciones políticas.

El padre de Oliynykova, que lucha en el frente en el ejército de Ucrania contra la invasión de su país por parte de Rusia, es el principal motor de motivación para la tenista, según aseguró la propia jugadora tras el encuentro. “Después de que se uniera al ejército, progresé en más de 200 posiciones (actualmente es la 92 en el ranking WTA), porque sabía que era su sueño verme en esta cancha”, dijo. “Cuando me dijo que era un partido increíble, simplemente me envió un mensaje; hice realidad su sueño en una situación así”.

La preparación deportiva de la tenista se desarrolla, además, en un contexto muy difícil. Según contó Oliynykova, hubo una explosión cerca de su casa la última noche que estuvo en Ucrania antes de viajar a Australia. “Un dron impactó la casa justo al otro lado de la calle. Mi apartamento temblaba por la explosión”, dijo. Por eso mismo, a pesar de las circunstancias y del mal resultado en el partido, Oliynykova se negó a decepcionarse: “No siempre se trata de ganar o perder”, dijo la tenista, ataviada con tatuajes faciales temporales (flores azules que combinaban con su atuendo y la cancha). “No puedo estar decepcionada, porque en mi caso, intento ver el deporte más allá de los resultados”.

Oliynykova, que cumplió con la prohibición de no hablar de política en la rueda de prensa en Australia, sí lo hizo el martes en el diario australiano Melbourne Age, donde directamente pidió la exclusión de las tenistas rusas y bielorrusas. “Creo que es muy injusto que no sean descalificadas del tenis, como ocurre en otros deportes”, declaró Oliynykova. “Porque sé que la imagen que se proyecta es la de todas nosotras, las tenistas, jugando, pero la gente no ve lo que hay detrás”.

Por su parte, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, de nacionalidad bielorrusa, ha declarado en otras ocasiones que el deporte “no tiene nada que ver con la política” y este miércoles reiteró su postura. “Ya he hablado mucho sobre eso antes, obviamente. Quiero la paz, y si pudiera cambiar algo, definitivamente lo haría”, dijo tras clasificarse para la tercera ronda en Melbourne ante la china Bai Zhuoxuan (6-3, 6-1). “Aparte de eso, no tengo nada más que decir”. Cuando se le preguntó sobre la petición de Oliynykova de que se le prohibiera su participación, la número uno del mundo respondió: “Estoy aquí por el tenis. Es un evento de tenis. Ya he dicho suficiente en el pasado y simplemente no quiero hablar de política aquí”.