Ir al contenido
Motociclismo
Mundial de Motociclismo

GP de Brasil de MotoGP: horarios, resultados y dónde ver las carreras

La segunda carrera de la temporada 2026 de MotoGP es el Gran Premio de Brasil, que tendrá lugar en el Autódromo Internacional Ayrton Senna

El italiano Marco Bezzecchi, el español Pedro Acosta y el brasileño Diogo Moreira participan en la rueda de prensa previa al GP de Brasil.
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

MotoGP disputará la segunda ronda del campeonato 2026 en el circuito Ayrton Senna de Goiania, ubicado en el centro de Brasil. La categoría vuelve a este trazado después de 37 años de ausencia. Sin embargo, las intensas lluvias del miércoles provocaron inundaciones que afectaron gran parte del circuito, aunque parece que se va a correr sin mayores problemas. Esta será la única cita sudamericana del calendario, luego de que se descartara la carrera en Termas de Río Hondo y mientras continúan las obras de renovación en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, para poder recibir nuevamente a las motos.

Horarios de las ‘qualys’ y de la carrera en el GP de Brasil

Viernes 20 de marzo:

Moto3 | FP1: 13:15 horas.

Moto2 | FP1: 14:15 horas.

MotoGP | FP1: 15:20 horas.

Moto3 | Practice: 16:30 horas.

Moto2 | Practice: 17:20 horas.

MotoGP | Practice: 18:15 horas.

Sábado 21 de marzo:

Moto3 | FP2: 12:40 horas.

Moto2 | FP2: 13:25 horas.

MotoGP | FP2: 14:10 horas.

MotoGP | Q1: 14:50 horas.

MotoGP | Q2: 15:15 horas.

Moto3 | Q1: 16:50 horas.

Moto3 | Q2: 17:15 horas.

Moto2 | Q1: 17:45 horas.

Moto2 | Q2: 18:10 horas.

MotoGP | Sprint: 19:00 horas (15 vueltas).

Domingo 22 de marzo:

MotoGP | Warm Up: 13:40 horas.

Moto3 | Carrera: 16:00 horas (24 vueltas)

Moto2 | Carrera: 17:15 horas (26 vueltas).

MotoGP | Carrera: 19:00 horas (31 vueltas)

Dónde ver el GP de Brasil:

Se podrá seguir a través de DAZN y Movistar Plus, en el canal de DAZN.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

