GP de Brasil de MotoGP: horarios, resultados y dónde ver las carreras
La segunda carrera de la temporada 2026 de MotoGP es el Gran Premio de Brasil, que tendrá lugar en el Autódromo Internacional Ayrton Senna
MotoGP disputará la segunda ronda del campeonato 2026 en el circuito Ayrton Senna de Goiania, ubicado en el centro de Brasil. La categoría vuelve a este trazado después de 37 años de ausencia. Sin embargo, las intensas lluvias del miércoles provocaron inundaciones que afectaron gran parte del circuito, aunque parece que se va a correr sin mayores problemas. Esta será la única cita sudamericana del calendario, luego de que se descartara la carrera en Termas de Río Hondo y mientras continúan las obras de renovación en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, para poder recibir nuevamente a las motos.
Horarios de las ‘qualys’ y de la carrera en el GP de Brasil
Viernes 20 de marzo:
Moto3 | FP1: 13:15 horas.
Moto2 | FP1: 14:15 horas.
MotoGP | FP1: 15:20 horas.
Moto3 | Practice: 16:30 horas.
Moto2 | Practice: 17:20 horas.
MotoGP | Practice: 18:15 horas.
Sábado 21 de marzo:
Moto3 | FP2: 12:40 horas.
Moto2 | FP2: 13:25 horas.
MotoGP | FP2: 14:10 horas.
MotoGP | Q1: 14:50 horas.
MotoGP | Q2: 15:15 horas.
Moto3 | Q1: 16:50 horas.
Moto3 | Q2: 17:15 horas.
Moto2 | Q1: 17:45 horas.
Moto2 | Q2: 18:10 horas.
MotoGP | Sprint: 19:00 horas (15 vueltas).
Domingo 22 de marzo:
MotoGP | Warm Up: 13:40 horas.
Moto3 | Carrera: 16:00 horas (24 vueltas)
Moto2 | Carrera: 17:15 horas (26 vueltas).
MotoGP | Carrera: 19:00 horas (31 vueltas)
Dónde ver el GP de Brasil:
Se podrá seguir a través de DAZN y Movistar Plus, en el canal de DAZN.
