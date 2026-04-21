Jornada 33 de La Liga: resultados y resúmenes de los partidos

Kylian Mbappé, del Real Madrid (izquierda), disputa el balón con Alex Moreno, del Girona, durante un partido de la Liga española entre el Real Madrid y el Girona en Madrid, España.

La jornada empieza el martes 21 con el Mallorca - Valencia y finaliza el jueves con el Oviedo - Villarreal

La Liga EA Sports toma velocidad con la celebración de la jornada 33 esta semana con encuentros decisivos que se disputarán entre el martes 21 y el jueves 23 de abril. En una intensa lucha en la clasificación, los equipos buscarán sumar puntos clave en esta recta final del campeonato 2025/26. Desde el inicio en San Mamés hasta el cierre en el Carlos Tartiere, cada minuto será vital para definir el futuro de los clubes.

El Mallorca recibe al Valencia en un duelo estratégico por escalar puestos en la tabla. Ambos equipos buscarán sumar tres puntos vitales en un enfrentamiento que promete máxima intensidad sobre el césped.

San Mamés se viste de gala para un emocionante derbi entre el Athletic y Osasuna. Ambos conjuntos llegan decididos a imponer su estilo en un duelo que promete ser vibrante y lleno de alternativas.

El Real Madrid recibe al Alavés en el Santiago Bernabéu en un duelo decisivo donde los blancos, buscan reaccionar tras su reciente eliminación europea y seguir peleando por el título liguero. El equipo de Álvaro Arbeloa cuenta con las bajas confirmadas de Courtois y Rodrygo, mientras que los visitantes intentarán aprovechar la presión ambiental para dar la sorpresa ante un necesitado Real Madrid.

El Girona jugará contra el Real Betis en Montilivi,un duelo de alta tensión donde el conjunto local llega reforzado tras sus últimos buenos resultados y busca seguir escalando posiciones. El equipo de Manuel Pellegrini, instalado en la quinta plaza, llega a Girona con la firme intención de reaccionar y defender su puesto europeo, a pesar de la importante baja por sanción de Antony.

El Martínez Valero será escenario de un duelo de necesidades opuestas entre el Elche y el Atlético de Madrid. El conjunto franjiverde, llega con la urgencia de sumar para salir del descenso, apoyándose en su notable solidez como local durante esta temporada. Por si parte, el Atlético de Madrid, busca reponerse y consolidar su plaza de Champions en un partido que llega poco después de su reciente final de Copa del Rey.

La Real Sociedad se enfrenta al Getafe desde el Reale Arena, en un duelo crucial donde los donostiarras en el que buscan recuperar la senda de la victoria tras su reciente empate ante el Alavés. El equipo azulón llega a San Sebastián pisando los talones a los locales y con el objetivo de asaltar la zona europea mediante su habitual bloque sólido y competitivo.

El FC Barcelona jugará contra el Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou, en un duelo donde los azulgranas buscan aprovechar su inexpugnable fortaleza en casa, donde han hecho pleno de victorias esta temporada, para seguir dominando LaLiga. El conjunto celeste llega a Barcelona en un momento complicado, tras encadenar tres derrotas consecutivas entre todas las competiciones.

El Levante se enfrenta al Sevilla en el Estadio Ciudad de Valencia, en un duelo dramático donde el conjunto granota, apela a la épica para seguir luchando por la permanencia. El Sevilla llega al encuentro necesitando sumar con urgencia para alejarse definitivamente de la zona de peligro tras una temporada de extrema irregularidad.

El Rayo Vallecano recibe al Espanyol en el Estadio de Vallecas, en un duelo vital para ambos conjuntos de cara a la recta final del campeonato. El equipo franjiverde, busca una victoria ante su afición que les permita tomar aire y alejarse definitivamente de cualquier peligro en la zona baja. El Espanyol llega con el objetivo de sumar tres puntos que les permitan mirar hacia arriba en la clasificación y poder consolidarse.

El Real Oviedo cierra la jornada 33 este jueves en el Estadio Carlos Tartiere, donde recibe a un Villarreal que llega con la ambición de sumar puntos clave para consolidar sus objetivos europeos. El conjunto asturiano afronta el choque con la necesidad de hacerse fuerte ante su afición para mejorar su situación clasificatoria y dar un paso al frente en este tramo decisivo de la temporada. Por su parte, el Submarino Amarillo llega a Oviedo con el objetivo de demostrar su solidez fuera de casa y mantener el ritmo.

Dónde ver la jornada 33 de LaLiga

Todos los encuentros se podrán seguir a través de Movistar Plus y DAZN.