Leo Messi compra el UE Cornellà

El futbolista ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la compra de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club catalán, según se ha informado en un comunicado este jueves. “Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, reza la nota emitida.

En este club, fundado en 1951, se han formado grandes futbolistas de talla mundial como Jordi Alba, David Raya, Gerard Martín o Aitor Ruibal entre otros. “El Cornellà es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, pero también nacional. A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas”, prosigue el comunicado.

Messi adquiere esta entidad al final de temporada, en la que el Cornellà se encuentra en plena pelea por el ascenso a Segunda RFEF. A falta de cuatro jornadas están terceros, en posición de playoff y a cinco puntos del líder, el Manresa, que ascendería de forma directa. “La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, concluye la nota.

El astro argentino se suma a una retahíla de futbolistas que han ejercido la compra de clubes o parte de ellos. Por ejemplo la adquisición del Andorra por su excompañero del Barça Gerard Piqué o la compra del 25% del Almería que realizó Cristiano Ronaldo hace menos de dos meses.