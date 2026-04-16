La UCO certifica pagos al PSOE y al PP de constructoras en el ‘caso Azud’ y regalos lujosos a un alto cargo del Consell de un empresario investigado

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaron a cabo diversos registros sobre un PAI (Plan de Actuación Integrada) en Xixona (Alicante) y sobre la empresa Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) en noviembre de 2022. En la imagen un hombre entra en el edificio de la sede de Acciona de Valencia donde tuvieron lugar algunos registros.

Un informe de la unidad de la Guardia Civil pone el foco sobre el actual director de Transparencia, Jorge Bellver, y el PAI de Xixona

Dos nuevas revelaciones en el caso Azud sobre el supuesto pago de comisiones a cargos públicos del PP y del PSOE para favorecer la adjudicación de contratos, vinculados principalmente al urbanismo, entre 1999 y 2013, centrados sobre todo en el Ayuntamiento de Valencia, si bien hay varias ramificaciones que afectan a otras instituciones y municipios.

Por una parte, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil referido a la pieza separada número 7 del caso, que investiga el PAI ‘El Espartal" de Xixona, certifica los pagos de 615.823 euros al PSPV-PSOE y de 87.264 al PP para gastos electorales por parte de constructoras investigadas en esta macrocausa.

Por otra, la UCO ha aportado también al juzgado nueva información sobre reuniones que el exconcejal de Urbanismo de València y actual director general de Transparencia de la Generalitat, Jorge Bellver, del PP, mantuvo con el empresario investigado Jaime Febrer en “locales de ocio” y sedes de empresa para tratar asuntos urbanísticos. Y de nuevo relaciona al que fuera uno de los concejales más cercao a Rita Barberá con la recepción de “dádivas”, como relojes de 2.000 o 3.000 euros, para influir en trámites urbanísticos. El cuñado de la excaldesa (fallecida en 2016), al abogado José María Corbín, también es uno de los principalesimputados.

Un informe, al que ha tenido acceso EFE, investiga la firma del convenio entre la empresa pública estatal Aguas de las cuencas mediterráneas (ACUAMED) y el Ayuntamiento alicantino de Xixona, cuyo objetivo era la ampliación de la desaladora de Mutxamel-Campello, de tal manera que el incremento de producción se destinase a abastecer la localidad de Xixona.

La UCO señala que la firma del convenio fue auspiciada por el Grupo Axis, del empresario Jaime Febrer, investigado, y para ello habría contado principalmente con el abogado José Luis Vera, persona estrechamente vinculada al PSOE y que, “aparentemente, sobre la base de esta estrecha vinculación habría desarrollado capacidades sobre diversos procedimientos administrativos a través de terceros”.

Junto al director de Relaciones Institucionales de Acuamed, Joan Navarro, ambos habrían “viabilizado” la firma de este convenio, que posibilitó la continuación de la tramitación administrativa del PAI, que hasta ese momento se encontraba paralizado por la imposibilidad de justificar la existencia de recursos hídricos.

Como contraprestación a esta actividad, se habría acordado el pago de una comisión de dos millones de euros, identificándose pagos cuyos presuntos destinatarios serían, entre otros, José Luis Vera -por importe de 563.500 euros- y el PSOE por importe de 615.823 euros.

La parte de esta comisión que habría tenido como destinatario al PSOE se habría satisfecho abonando diversos servicios a diferentes compañías de publicidad y comunicación en beneficio del Partido Socialista, que se ahorró estos gastos en las campañas electorales de 2007 y 2008.

El informe de la UCO señala asimismo que el Grupo Axis también asumió otros gastos de naturaleza electoral para la candidatura del PP presentada por Rosa María Verdú a las elecciones municipales en Xixona de mayo de 2007. Del PAI ‘El Espartal’, en total, desde el Grupo Axis, se habrían abonado 87.264 euros a una mercantil del Grupo Engloba, para el pago de los trabajos de la campaña electoral del Partido Popular de Xixona que esta empresa llevó a cabo.

Además, la UCO también vincula de nuevo a Bellver con la recepción de “dádivas” para influir en trámites urbanísticos que beneficiaron a constructoras investigadas. El nombre de Jorge Bellver ya aparecía en el sumario de este caso como receptor de regalos por parte de una organización supuestamente corrupta y dedicada al amaño de operaciones urbanísticas.

Concretamente, habría recibido varios relojes de entre 2.000 y 3.000 euros, champán o maletas de lujo, según consta en el sumario de la causa. Bellver fue llamado a declarar el pasado 17 de noviembre por estos hechos, pero se acogió a su derecho a no hacerlo.

El nuevo informe recientemente presentado al juzgado versa sobre el proceso de ordenación urbanística de la zona de El Grao de València, y es una ampliación de un informe anterior de abril de 2021. Las constructoras del Grupo Axis (del empresario Febrer) contrataron como mediador en este operación al despacho de abogados de José María Corbín, cuñado de la que en aquel momento (2009) era alcaldesa de València, Rita Barberá.

Corbín -que aparece como comisionista en otras negociaciones urbanísticas incluidas en esta macrocausa- habría percibido como consecuencia de esta operación urbanística un total de 224.116 euros entre los ejercicios 2007 y 2012, según la UCO. “Al igual que en la mayor parte del resto de operaciones investigadas, estos pagos a Corbín Abogados se habrían materializado confeccionando para ello un marco de contratación y facturación ficticio”, sostiene el referido informe.

“En esta operación urbanística, teniendo en cuenta además su dilatada tramitación administrativa y su afectación a diferentes estamentos y organismos de la Administración pública, el Grupo Axis habría contado con la participación de otros cargos públicos o personas vinculadas a estos”, añade. “Esta es precisamente la dinámica investigada: el Grupo Axis, a través del pago de comisiones de naturaleza ilícita o la entrega de otro tipo de dádivas a diferentes cargos públicos o personas vinculadas a estos, habría desarrollado importantes capacidades para influir sobre los procedimientos administrativos en los que presentaba intereses económicos”, siempre según los investigadores de la Guardia Civil.

En el caso concreto del desarrollo urbanístico de la zona de El Grao de València el análisis efectuado pone de manifiesto que, con el objetivo de “viabilizar” su tramitación administrativa, se habrían mantenido contactos con José Luis Vera -abogado y exresponsable jurídico de Divalterra-, Rafael Rubio -exportavoz socialista y exsubdelegado del Gobierno en Valencia-, José María Cataluña -exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE-, Jorge Bellver y Carlos Masía -exgerente de Aumsa-.

La Guardia Civil reproduce en su informe varios apuntes de la agenda de Febrer en la que se anotaron citas con Bellver con varios asuntos a tratar, todos ellos relacionados con el plan urbanístico a desarrollar en la zona de El Grao.

Además, los investigadores informan al juzgado de “otra serie de reuniones, en las que también participa Jorge Bellver, que por diferentes cuestiones se consideran efectuadas al margen de la formalidad de las anteriores”. “Extremo que se infiere del hecho de que se produzcan en locales de ocio o sedes de empresas, que se correspondan con comidas o con llamadas de teléfono. Sin embargo, en algunas de estas reuniones también se abordaban asuntos relativos al desempeño profesional de Bellver”, según recoge el informe de la UCO.

Por último, se destaca que Jaime Febrer tiene albergado el contacto de correo electrónico referente a Bellver con anotaciones como la dirección de la casa de su madre o la de su suegra “para regalos”.