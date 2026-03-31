Adiós a Ferran Martorell, un perico de cuna y gran propagandista del Espanyol

Tal vez por su condición de excelente profesional del marketing y la comunicación, fundador en 1968 de la firma internacional Slogan Publicidad, Ferran Martorell Oliveras de la Riva (1941-2026), fallecido ayer lunes a los 84 años, fue uno de los directivos que mejor difundió la marca RCD Espanyol y más divulgó también el sentimiento y orgullo de pertenecer al club, periquito como era de cuna como demuestra el apellido Oliveras de la Riva. La Fundación Martorell (1990-2008) culminó su obra deportiva y amor por el fútbol base con el lema de “hacer buenos futbolistas y mejores personas” y ser el origen de carreras de jugadores como Quique De Lucas.

Martorell fue igualmente decisivo durante sus 17 años como directivo del Espanyol con los fichajes de John Lauridsen y Tommy N’kono. Los aficionados blanquiazules no olvidan la ascendencia que tuvo en los años 80 con el eslogan “Yo cantera” que favoreció la llegada de futbolistas de los equipos inferiores a la plantilla profesional. La incidencia de Martorell no solo fue deportiva, sino también institucional, porque durante seis meses de 1989 fue el 22 presidente del club después de la dimisión de Antonio Baró cuando el equipo descendió a Segunda. Martorell convocó entonces las primeras elecciones democráticas de la entidad que culminaron con la elección en diciembre de Julio Pardo.

No se presentó a los comicios y acabó con la trayectoria de directivo blanquiazul iniciada en 1975 durante la presidencia de Manuel Meler. Martorell fue un asiduo de las tertulias deportivas en la radio y en la televisión, especialmente en el programa Cent per Cent futbol de TV-3. Un día, en vigilias del derbi de 1992, se apostó mil pesetas con los espectadores que quisieran a que el Espanyol ganaría al Barça. La derrota provocó que Martorell convocara en un restaurante a los afortunados para saldar la deuda en un gesto que expresó su empatía y determinación por la defensa de los colores blanquiazules que le llevaron a sostener prolongados debates con Joan Gaspart, vicepresidente del Barcelona.

Entrañable, pasional y próximo, Martorell acostumbraba a salir en los programas deportivos con una corbata negra: “Era su forma de denunciar la falta de ética que reclamaba para los gobernantes y servidores públicos”, recordaba su sobrino Josep Maria Piera Martorell en un artículo publicado en La Vanguardia. Piera es periquito y publicista como su tío, quien, además, se convirtió en el primer decano del Col.legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya. La causa perica siempre tuvo a un excelente impulsor y defensor y en la figura de Ferran Martorell.