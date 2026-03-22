Guardiola le gana a Arteta la final de la Copa de la Liga

Nico O’Reilly, con un doblete, le da en Wembley el primer título del curso al Manchester City ante el Arsenal, su rival en la lucha por la Premier

El Manchester City de Pep Guardiola se proclamó este domingo campeón de la Copa de la Liga tras tumbar al Arsenal de Mikel Arteta gracias a dos goles de Nico O’Reilly, ambos en la segunda parte. El técnico de Santpedor, que consigue su quinto trofeo en la competición como entrenador de los citizens, le ganó la partida a Mikel Arteta, líder de la Premier con su equipo y que nunca había perdido en Wembley en sus ocho partidos anteriores como jugador y entrenador. El preparador catalán logra con el triunfo recuperar vuelo tras caer eliminado en octavos de la Champions frente al Real Madrid y estar inmerso en una situación crítica en la Liga inglesa, donde nueve puntos le separan de los gunners, que han disputado un partido más.

ARS Arsenal 0 Kepa Arrizabalaga, Gabriel Magalhães, William Saliba, Ben White (Gabriel Jesus, min. 81), Piero Hincapié (Riccardo Calafiori, min. 64), Bukayo Saka, Leandro Trossard (Gabriel Martinelli, min. 81), Declan Rice, Martín Zubimendi, Kai Havertz (Noni Madueke, min. 65) y Viktor Gyökeres MNC M. City 2 James Trafford, Matheus Nunes, Nico O'Reilly, Nathan Aké, Abdukodir Khusanov, Rodri, Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Jérémy Doku, Rayan Cherki (Phil Foden, min. 89) y Erling Haaland Goles 0-1 min. 59: Nico O'Reilly. 0-2 min. 63: Nico O'Reilly Arbitro Peter Bankes

Tarjetas amarillas Piero Hincapie Reyna (min. 15), Abdukodir Khusanov (min. 31), Arrizabalaga (min. 50), Guardiola (min. 64), Ben White (min. 68)

Tras unos primeros 45 minutos sin apenas ocasiones, el City puso una marcha más y salió decidió a llevarse el trofeo en la segunda parte. O’Reilly, que había sido duda por unas molestias, se convirtió en el hombre del partido tras marcar dos tantos en apenas cinco minutos que decantó la balanza en favor de los suyos.

El primero de ellos llegó tras un grave error de Kepa Arrizabalaga, que no pudo atrapar un centro Rayan Cherki, y dejó la pelota muerta en el área pequeña para que el lateral inglés marcara de cabeza el primer tanto. Cuatro minutos después, cuando los de Mikel Arteta todavía estaban digiriendo el golpe, otra nueva jugada por la banda izquierda desencadenó en un centro preciso de Matheus Nunes que O’Reilly envió también a la red. A partir de ese instante, los citizens consiguieron llevar a buen puerto la ventaja y consiguieron proclamarse campeones de la competición cinco años después.

El partido, con un estadio lleno y entregado, pudo tener una historia completamente diferente, ya que cuando apenas habían transcurrido siete minutos, los gunners rozaron el gol hasta en tres ocasiones en la misma jugada. Un pase al espacio de Martin Zubimendi permitió a Kai Havertz quedarse mano a mano con James Trafford, titular en la Copa de la Liga, que consiguió parar el disparo del alemán y los dos rechaces posteriores de Bukayo Saka.

El ritmo era muy lento. Ambos equipos, que acusaron el gran esfuerzo que realizaron entre semana en la Liga de Campeones, buscaron tener la pelota y conseguir posesiones largas, pero no estuvieron acertados en el último pase. Tanto el Arsenal como el City eran muy conscientes de que cualquier error podría condenarles, y por ello, evitaron tomar riesgos con el balón.

En las bandas de los visitantes, Antoine Semenyo y Jérémy Doku consiguieron desbordar a sus marcas, pero las ayudas de William Saliba y Gabriel fueron fundamentales para evitar cualquier acción de peligro. El Arsenal no pudo conectar con Viktor Gyokeres. La referencia en ataque del club londinense estuvo muy bien vigilado por Abdukodir Khusanov y Nathan Aké, que fue titular por la baja de última hora de Ruben Dias.

Apenas un remate de cabeza de Piero Hincapié, que se fue alto, y otro de Erling Haaland, que también se fue desviado, fueron las únicas oportunidades de ambos equipos antes del descanso. Tras la reanudación, el City salió mucho mejor y consiguió ganar todos los duelos, ayudado por el empuje de la grada. Los visitantes controlaron la posesión, robaron el balón en campo contrario, pero no consiguieron poner en peligro la meta rival hasta el 60. En ese instante, un buen centro de Cherki que no consiguió blocar Kepa fue aprovechado por O’Reilly. El Arsenal no consiguió reponerse del impacto y se quedó fuera del partido tras un nuevo tanto del joven inglés.

Los de Arteta no se rindieron pero se toparon con el palo en dos ocasiones y se marcharon en blanco. Riccardo Calafiori, que antes había hecho intervenir a Trafford, mandó el balón al poste tras un disparo potente y minutos después Gabriel Jesús se chocó con el larguero. A partir de ese instante, los de Guardiola controlaron el partido y mantuvieron su ventaja para lograr el triunfo muy celebrado por la afición, cuerpo técnico y jugadores.